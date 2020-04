Koronakrisen i Storbritannia tok en ny og dramatisk vending mandag kveld da statsminister Boris Johnson (55) ble overført til intensivavdelingen på St. Thomas-sykehuset i London.

Nyheten, og det faktum at statsministeren selv kjemper mot viruset, sjokkerer og skremmer en nasjon som har sett en sterk økning i tallet på smittede og døde som følge av koronaviruset den siste uken.

Her er fem spørsmål og svar om situasjonen:

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

1. Hva vet vi om hvor dårlig Johnson er?

Boris Johnson har vært i selv-isolasjon i statsministerboligen 10 Downing Street siden 25. mars, da han fikk påvist koronaviruset. Det var ventet at han ville kunne komme tilbake på kontoret sist fredag, men han slet fortsatt med feber. Søndag kveld ble han brakt til St. Thomas-sykehuset midt i London sentrum fordi symptomene vedvarte, og mandag ettermiddag forverret tilstanden seg, og Johnson (55) måtte overføres til intensivavdelingen.

Reuters skriver at han har fått tilført oksygen, men at han er ved bevissthet og er ikke i respirator.

– Han er ikke i respirator, nei. Statsministeren er blitt tilført til oksygen, og han blir selvfølgelig overvåket, sa statsråd Michael Gove tirsdag morgen.

Pippa Fowles, 10 Downing Street/NTB scanpix

I går sa flere statsråder at Johnson hadde det fint, og at de håpet at han vil komme raskt tilbake på kontoret. Men situasjonen forverret seg altså i går ettermiddag.

– Det er ingen tvil om at denne endringen viser at Boris Johnson er veldig dårlig, sier Derek Hill, professor ved røntgenavdelingen ved University College London til Reuters.

For de fleste har koronaviruset et mildt forløp, men pandemien har vist at en del blir veldig mye dårligere etter en ukes tid, og at sykdommen kan få et alvorligere forløp. De som blir dårligst, blir lagt i respirator.

At Boris Johnson ble overført til intensivavdeling, blir sett på som et tegn på at han kan ha problemer med å få nok oksygen i blodet, og at han derfor trenger å bli overvåket i tilfelle han trenger pustehjelp, skriver The Times.

Dominic Lipinski, PA/NTB scanpix

2. Hvem styrer landet nå?

Boris Johnson er fortsatt landets statsminister, selv om han er på sykehus. Men i praksis har utenriksminister Dominic Raab blitt vikar og leder blant annet arbeidet i koronakrisen. Mandag understreket Statsministerens kontor at Johnson stadig leste dokumenter og har ledelsen. Men det er usikkert hva som er den reelle situasjonen akkurat nå.

Michael Gove, som er en av de mest sentrale statsrådene, sier tirsdag morgen at Dominic Raab styrer landet og følger krisehåndteringsplanen for koronapandemien. Det vil også være han som tar beslutninger om koronatiltakene vil fortsette.

Det er ikke noen krystallklar ordning for hvem som overtar hvis en sittende statsminister skulle bli satt ut av spill. Reuters skriver at regjeringen ikke vil kommentere hvem som sitter på koden til landets atomvåpen mens Johnson er på sykehuset.

– Det finnes gode protokoller for dette, sa statsråd Gove tirsdag, men ville ikke utdype.

– Jeg kan ikke snakke om nasjonale sikkerhetsspørsmål.

Faksimile britiske aviser

3. Hvordan blir dette mottatt?

Nyheten om Johnsons sykdom preger naturligvis landet. Landet er allerede i en svært spesiell situasjon på grunn av koronatiltakene, som i praksis betyr at alle må holde seg inne.

Forsidene på de store britiske avisene var preget av den siste utviklingen tirsdag.

«Syk Boris kjemper for livet», skriver The Mirror, og peker på at det som har skjedd, stiller noen ubehagelige spørsmål ved styringen av landet. Faren er at Johnsons sykdom paralyserer regjeringen, og at den ikke makter å ta viktige avgjørelser, skriver avisen på lederplass.

Andre peker på at det ikke er første gang en statsminister er blitt syk (se under).

Det har strømmet på med hilsener fra verdensledere og politikere som ønsker Johnson god bedring. Han er den eneste regjeringssjefen som hittil er blitt alvorlig syk av korona, og han leder verdens femte største økonomi.

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv — The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020

My thoughts are with the PM and his family - sending him every good wish https://t.co/tjpadJq6bq — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) April 6, 2020

4. Hvordan er koronasituasjonen i landet?

Ifølge landets offisielle tall er 51.000 smittet av koronaviruset og 5373 har dødd.

Helseministeren Matt Hancock har advart om at påskeuken kan bli den verste uken med tanke på dødsfall. Landet satte i gang tiltak mot koronaviruset senere enn sine naboland, men har nå stengt av det meste av aktiviteten. Alle blir bedt omå holde seg hjemme og ikke gå ut med mindre de skal på jobb eller handle mat. Alle skoler er stengt.

Stefan Rousseau, PA/NTB scanpix

5. Er det første gang en britisk statsminister blir syk på post?

Nei, overhodet ikke. Winston Churchill ble alvorlig syk flere ganger i sin regjeringstid.

I 1941, rett etter det japanske angrepet på Pearl Harbor, hadde Churchill et mildt hjerteinfarkt. Han var da på besøk i Det hvite hus i Washington.

I februar i 1943 fikk han et nytt og kraftigere infarkt på vei hjem fra en reise fra Marokko til London. I årene etter fikk han ytterligere flere infarkt, og han var i lange perioder indisponibel som statsminister.

Den tidligere konservative statsministeren Anthony Aden ble alvorlig syk i 1965, og tidligere konservativ statsminister, Harold Macmillan, ble operert i 1963.

Den som kommer nærmest Boris Johnson i sykdomsforløp, er tidligere statsminister Lloyd George. Han ble alvorlig syk under en influensapandemi (spanskesyken) i 1918 og lå i en periode i respirator. Pand