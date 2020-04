Kina kan få 80 millioner arbeidsløse på grunn av koronakrisen. Men én yrkesgruppe blir stadig større.

Tidligere opplevde Lao Ji at folk så litt ned på ham. Det var ikke noe høystatusyrke han hadde valgt, liksom.

Men nå går han på jobb med rak rygg og en helt ny stolthet. Skal han være ærlig, har han opplevd denne pandemien som et slags høydepunkt i karrieren.

«Det føles som om vi bidrar til byen, selv om bidraget kanskje ikke er så stort. Så lenge du ser folk som meg på gaten, er det et bevis på at samfunnet fortsatt fungerer», skriver han i en artikkel som er oversatt og publisert av nettstedet sixthtone.com.

Lao Ji jobber som waimai xiaoge, altså matbud, i Wuhan. Opprinnelig kommer han fra en liten by et annet sted i Hubei-provinsen i det sentrale Kina, men noen dårlige investeringer og en tung gjeldsbyrde bidro i fjor sommer til at han flyttet inn til storbyen.

Samfunnskritiske

Nå tjener han rundt 7000 kroner i måneden for å levere mat til folk som ikke får lov til å forlate boligene sine. Han gjør sitt ytterste for å ikke bli smittet.

Når han leverer fra seg posen med matvarer, prøver han å holde den i bunnen sånn at kundene kan løfte den i håndtaket.

Og ofte gir kundene ham lov til å bare sette fra seg posene ved utgangsdøren.

«Folk har endret rutinene sine. Etter at byen stengte ned 23. januar, ble det færre bestillinger på hurtigmat og flere bestillinger på ris, nudler, egg, snacks og andre daglige nødvendigheter», skriver han.

Hjemlevering av mat har eksplodert i Kina de siste årene. Etter at koronapandemien brøt ut, er disse tjenestene blitt ansett som så viktige av myndighetene at budene er blitt definert som samfunnskritiske.

Dermed kan de svisje rundt på mopedene sine mens alle andre må holde seg innendørs.

Hjemlevering verdt 500 milliarder

Kina er i ferd med å komme seg ut av koronakrisen, ifølge offisielle tall. I flere byer, som i hovedstaden Beijing, er trafikkorkene i rushtiden nesten tilbake til det normale.

Men i februar, da pandemien var på sitt verste, var aktiviteten svært lav. Rundt halve Kinas befolkning – 760 millioner mennesker – ble bedt om eller tvunget til å holde seg hjemme.

Tiden i isolasjon ble mye enklere å håndtere fordi hjemlevering av mat og andre varer er blitt så dagligdags i kinesiske storbyer. I løpet av noen få år har denne industrien vokst til å ha en verdi på nærmere 500 milliarder kroner – dobbelt så mye som i USA, ifølge The Economist.

I 2018 hadde de to største selskapene, Meituan og Eleme, til sammen seks millioner bud på lønningslisten. Det året var det for første gang flere migrantarbeidere – folk som Lao Ji – som fikk jobb innen tjenestenæringen enn som fabrikkarbeidere.

Minst 80 millioner arbeidsledige

Og nå er det blitt enda flere bud på de kinesiske veiene. Hjemleveringsgiganten Meituan har ansatt mer enn 450.000 nye sjåfører siden årsskiftet, skriver The Economist.

Det står i stor kontrast til resten av arbeidsmarkedet. Da myndighetene endelig slo alarm om koronaviruset 23. januar – over to måneder etter at det første tilfellet ble oppdaget – dro de til gjengjeld kraftig i nødbremsen. Økonomien stanset nesten helt opp, og arbeidsledigheten eksploderte.

Trolig vil krisen ha ført til en arbeidsledighet på over 10 prosent, sier Diana Choyleva, sjeføkonom ved Enodo Economics i London, til Financial Times.

Det er rundt 800 millioner arbeidstagere i Kina.

10 prosent betyr altså rundt 80 millioner arbeidsledige.

Men selv om budselskapene klarer seg bedre enn de fleste, rammer krisen også dem. Meituan, for eksempel, eier også en rekke butikker og restauranter rundt om i Kina. Disse har hatt en voldsom nedgang i besøkstallene som en følge av koronakrisen.

Selskapet regner derfor med å gå med underskudd i årets første tre måneder, heter det i en pressemelding.