I Paris var det fullt på togstasjoner og veier tirsdag morgen. Pariserne ville komme seg ut på landet for å slippe å tilbringe de neste to ukene i en bygårdsleilighet.

Kvelden før hadde president Emmanuel Macron kalt kampen mot koronaviruset en krig mot en usynlig fiende og bedt folk holde seg innendørs og bare gå ut for det aller nødvendigste.

Heller ikke i på landet i Frankrike var folk interessert i at byfolk som kan ha vært utsatt for virus, skulle komme til dem, skriver Reuters.

Har varslet kontroll

På spanskegrensen, der folk vanligvis kjører uforstyrret over grensene, var det politikontroller og utlendinger ble holdt tilbake av spansk politi.

De er ikke de eneste som opphever den frie bevegelsen av mennesker som EU-samarbeidet bygger på.

Følgende ti Schengen-land hadde tirsdag ettermiddag gjeninnført grensekontroll, opplyser EU-kommisjonen til Aftenposten:

Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Estland, Litauen, Tyskland, Sveits, Danmark og Norge.

I tillegg har flere land planer om å innføre full eller delvis grensekontroll (se listen under).

Alvaro Barrientos, AP/NTB scanpix

Full stopp i innreise til EU

Fakta: Hva er Schengen? Schengen er navnet på grensesamarbeidet i Europa som trådte i kraft i 1995. EU-landene med unntak for Irland, Bulgaria, Romania, Kypros og Kroatia er med. I tillegg er Norge, Sveits, Island og Liechtenstein med i Schengen. Det gir EU-borgere rett til å reise fritt mellom landene uten grensekontroll. Man kan gjeninnføre grensekontroll midlertidig, men normalt ikke for mer enn 30 dager. Dette kan gjøres når det er begrunnet frykt for offentlig sikkerhet, for eksempel i forbindelse med demonstrasjoner, terror eller sportsarrangementer.

Mens grensekontrollen igjen er gjeninnført mellom mange EU-land, har EU-landene blitt enige om innreisestopp til Schengen-området. I første omgang i 30 dager.

De fleste EU-land samt noen ikke-medlemmer, som Norge, er del av grensesamarbeidet Schengen.

Innreiseforbudet vil i så fall bli det mest dramatiske noensinne i EUs historie. I praksis vil all «ikke- nødvendig» reise inn til Schengen-området bli stengt for ikke-EU-borgere.

Forslaget fra EU-kommisjonen ble behandlet i EUs råd tirsdag kveld.

Det vil imidlertid bli gjort unntak for helsepersonell og andre vitale funksjoner som bidrar i kampen mot koronaviruset.

I tillegg til det bli gjort unntak for varetransport. Frykten er at det indre marked og fri flyt av varer vil stoppe opp, og at man igjen vil se køer med lastebiler bli stående på grensen.

Kan slå to veier for EU

Professor og EU-ekspert Erik Oddvar Eriksen peker på at det ikke bare en EU-landene som stenger grensene seg imellom.

– Når selv regionene i Norge og delstater i USA begynner å stenge grenser, er det jo et uttrykk for hvor spesielt og dramatisk dette er. Men det er klart det er alvorlig, sier Eriksen.

Han mener EU burde vært mer på banen, og at det er skuffende at de ikke har klart å koordinere seg bedre for å hjelpe Italia. Samtidig peker han på at EU ikke har mer makt enn det nasjonalstatene gir organisasjonen.

– EU er ikke sterkere enn det samarbeidet er. Det er mye motstand mot overnasjonal innblanding. Egentlig trengs jo mer overnasjonalitet og mer åpne grenser for å håndtere krisen, sier Eriksen

Han tror at dette kan slå to veier for EU når krisen er over.

– Det kan få negative konsekvenser, men det kan også være positivt fordi folk ser behovet for internasjonalt samarbeid, sier Eriksen.

Carsten Rehder, DPA / NTB scanpix

Ikke helt stengt

Paal Frisvold, EU-rådgiver og ansvarlig for nettstedet Europeisk politikk, påpeker at man må være nyanserte når man snakker om stengte grenser.

– Det handler egentlig om personkontroll. Infrastrukturen på grensene er stort sett fjernet, så det er en stor utfordring for eksempel å skille mellom personer og varetransport. En fare nå er køer og forsinkelser.

– Kan det som skjer, få varige konsekvenser for EU-samarbeidet?

– Ja. Både finanskrisen og flyktningkrisen ga EU nye ansvarsområder. Kanskje fører denne krisen til en felles holdning når det gjelder å stenge både skoler og grenser. At Norge og Sverige handler så ulikt er problematisk. Og Frankrike erklærer krig, mens Tyskland overlater det til delstatene. Dette er typiske EU-problemstillinger, sier Frisvold.

Janerik Henriksson, TT / NTB scanpix

NUPI-direktør Ulf Sverdrup sier at denne krisen, som andre kriser, kommer til å påvirke Europa, selv om det her er snakk om en midlertidig opphevelse av de åpne grensene.

– Jo dypere og mer varig krisen er, jo større bli effektene. Det er for tidlig å si sikkert hva konkret det betyr. Noen vil mobilisere for mer nasjonalisme, andre, som meg, vil tenke at det er behov for styrke nasjonal beredskap, men også at internasjonalt samarbeid må styrkes for å løse transnasjonale utfordringer, skriver han i en e-post.

Situasjonen i de ulike landene endrer seg fra dag til dag. Dette er situasjonen tirsdag ettermiddag:

Sverige: Har ikke stengt grensene. Har stengt videregående skoler, høgskoler og universiteter fra onsdag. Ber folk om å jobbe hjemmefra og ikke gå ut hvis det er syke.

Danmark: Har stengte grensene og stengt alle skoler og barnehager. Har innført lov som gir vide fullmakter for å gripe inn mot smittespredning.

Finland: Forbereder stengning av grensene. Skoler stenges fra onsdag. Forbyr besøk på sykehjem. Begrenser sammenkomster til maks ti personer.

Island: Forbyr samlinger med mer enn 500 mennesker. Stenger universitet og videregående skoler, som skal tilby fjernundervisning. Skolene er åpne, men må ha maks 20 elever i hvert klasserom.

Storbritannia: Er ikke del av Schengen og har ikke stengt grensene, men har fra før grensekontroll. Ber folk holde seg hjemme, og spesielt de over 70 må unngå å møte andre.

Estland: Skolene er stengt. Alle som har vært utenfor Estland må selvisoleres. Vil stenge grensene.

Litauen: Vil stenge grensene.

Latvia: Vil stenge grensene.

Frankrike: Skoler er stengt, folk blir bedt om å holde seg hjemme. Butikker er stengt. Andre valgomgang i lokalvalget er utsatt.

Nederland: Grensene er delvis stengt.

Belgia: Krisen har presset frem dannelsen av en ny regjering med utvidede fullmakter. I den franske delen av landet er tiltakene omtrent like strenge som Frankrikes. I den flamske delen er de mindre strenge.

Tyskland: Delstatene bestemmer mye selv, blant annet over skolene. De fleste utdanningsinstitusjoner og barnehager er nå lukket. De fleste butikker, bortsett fra matvareforretninger og apoteker, skal holde stengt. Det samme gjelder alle kulturinstitusjoner, markeder, kneiper, barer, spillehaller, gudshus og bordeller. Folk oppfordres til minimal sosial kontakt. Landegrensene er delvis stengt.

Sveits: Mandag ble det erklært nasjonal unntakstilstand. Det meste av butikker og tjenester er stengt frem til 19. april. Militæret ble også innkalt i et omfang som ikke har skjedd siden andre verdenskrig.

Østerrike: Østerrike har stengt alle fly og togavganger inn i Italia.

Polen: Regjeringen stengte skoler, kulturinstitusjoner og forbød forsamlinger 11. mars. Kirkene er stengt. Restauranter og kafeer er stengt. Grensene er stengt.

Tsjekkia: Grensene er stengt.

Slovakia: Grensene er stengt.

Ungarn: Grensene er stengt unntatt for dagpendlere til naboland. Sport skal bare skje uten publikum. Kinoer, museer og barer stenges. Restauranter, kafeer og butikker bortsett fra matbutikker og apoteker får bare ha åpent til kl. 15. Alle treff utenom familietreff bør utsettes, sa statsminister Viktor Orbán 16. mars.

Moldova: Grensene er stengt.

Romania: Grensene er delvis stengt. Har erklært unntakstilstand. Alle skoler og universiteter er stengt.

Bulgaria: Grensene er delvis stengt.

Italia: Etter to uker med «røde og oransje soner», ble Italia ble det første europeiske landet med totalt portforbud. Politi sjekker og bøtelegger folk som bryter portforbudet uten legitim grunn. Grensene er ikke formelt stengt ut av landet, men de fleste nabolandene har innført restriksjoner på reiser til Italia. Flere flyplasser i Roma og Milano er stengt. Fly fra Kina og Taiwan får ikke lande i Italia. Østerrike og Slovenia har stengt alle fly og tog til Italia.

Hellas: Mandag innførte Hellas to ukers karantene for alle reisende inn til Hellas, uavhengig av nasjonalitet. Det innføres begrensende kontroll ved inngang til supermarkeder, som sammen med apoteker, banker, bensinstasjoner og matleveringstjenester er de eneste butikkene som får være åpne.

Malta: Før helgen sa Maltas statsminister Robert Abela at Malta bare vil stramme inn trafikk på grensene til Italia, Tyskland, Frankrike, Spania og Sveits.

Serbia: Innførte unntakstilstand på søndag. Alle utlendinger (unntatt diplomater og personer med oppholdstillatelse) nektes innreise. Alle som reiser inn i landet, uavhengig av nasjonalitet, må i to ukers karantene.

Kroatia: To ukers karantene på reisende fra hardt rammede områder som Italia, Iran og Hubei-provinsen i Kina. Den reisende må selv betale for karanteneoppholdet, melder The New York Times.

Bosnia og Hercegovina: Nekter innreise for personer som har vært i de hardest rammede områdene.

Montenegro: Det siste korona-frie landet i Europa. Stengte grenseoverganger til Bosnia og Hercegovina, Albania, Kroatia og Serbia. Restriksjoner på land- og sjøtrafikk. Stengte skoler, forbud mot folkeforsamlinger. Ingen cruiseskip eller yachter får legge til i hovedhavnene.

Spania: Stengte grensene fra midnatt, natt til tirsdag. Bare spanjoler eller personer med oppholdstillatelse, eller som absolutt må, får nå komme inn i landet. Direktefly fra Italia er forbudt til 25. mars. Mandag var første dag med nasjonalt portforbud. Politi og hær er sendt ut for å desinfisere togstasjoner og beordre folk hjem, mens dødstallene mer enn doblet seg og smittetallene økte med over tusen på et døgn.

Portugal: Har stengt grensen mot Spania.

Tyrkia: Alle fly til og fra Østerrike, Aserbajdsjan, Belgia, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Iran, Irak, Italia. Nederland, Norge, Spania, Sverige og Sør-Korea er kansellert. Tyrkiske borgere og andre borgere som har vært i disse landene de siste to ukene, kan måtte gå i karantene. Fra tirsdag er også fly fra Storbritannia, Sveits, Saudi-Arabia, Egypt, Irland og Emiratene var avlyst, ifølge The New York Times. Grensene til Iran og Irak er stengt. Fra mandag ble barer og nattklubber stengt.

Russland: Offentlige skoler og universiteter skal holde stengt fra 21. mars til 12. april. Det er forbudt med forsamlinger på mer enn 50 mennesker, konserter og arrangementer avlyses. Eldre bes holde seg hjemme. Russiske myndigheter forbød mandag utenlandske statsborgere å komme inn i landet frem til 1. mai.

Ukraina: Har stengt grensene. Utdanningsinstitusjoner er også stengt, og folk bes holde seg hjemme. Mandag stengte også metroen i Kiev.

Hviterussland: Har foreløpig ikke stengt grenser eller utdanningsinstitusjoner.