Lanserte hjemmetest for koronaviruset: Utsolgt på 30 minutter

I løpet av 30 minutter var testene revet bort. Det er nettavisen Shifter som melder dette.

– Vi bestemte oss for at NURX-modellen var perfekt til å adressere denne pandemien. Teamet snudde seg rundt, og vi lanserte tjenesten komplett på under to uker, sier gründer Edvard Engesæth til Shifter.

NURX er på kort tid blitt et av de aller heteste selskapene innenfor amerikansk helseteknologi. NURX er ifølge Engesæth først ute med hjemmetesting, en metode som han mener er avgjørende for å få kontroll med situasjonen.

Hjemmetesten er utviklet av NURX’ partner, Molecular Testing Labs, i et laboratorium godkjent etter amerikanske offisielle standarder.

Test-kitene sendes ut over natten, men ifølge selskapet tar det minst 48 timer å få svar på testen. I første omgang skal de sende ut 10.000 tester, men raskt øke til 100.000 tester.

Testene koster mellom 150 og 200 dollar, noe som ifølge NURX akkurat dekker produksjonen, testene og oppfølging, med andre ord ikke noe stort overskuddsprosjekt for selskapet.