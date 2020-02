Etter et over syv timer langt møte kom krisekomiteen i Verdens helseorganisasjon (WHO) frem til en konklusjon. Wuhan-viruset (coronaviruset) ble torsdag kveld erklært som en internasjonal folkehelsekrise.

Erklæringen innebærer økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset.

Men hvor farlig er egentlig viruset?

Lørdag morgen er totalt 259 personer bekreftet døde. Men det betyr ikke at det er grunn til frykt for folk flest.

– De aller fleste som blir smittet av Wuhan-viruset, klarer å håndtere denne sykdommen uten å bli alvorlig syk, sier overlege på Folkehelseinstituttet, Siri Hauge i denne forklarende reportasjen.

De siste tallene lørdag morgen viser at minst 11.800 personer er smittet av Wuhan-viruset. Det gir en dødsrate på rundt 1 av 45. Samtidig kan det tenkes at det faktisk finnes flere smittede som ikke har fått diagnose, kanskje fordi symptomene ikke var så alvorlige. I så fall kan dødsraten synke betydelig.

I Norge dør rundt 900 personer årlig av influensa. Forsker og epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund sier at han tviler på at Wuhan-viruset blir like farlig.

Han viser til at de som har dødd, stort sett har vært blant de eldste, og at de ofte har bakenforliggende sykdommer.

Hva er konsekvensene?

Wuhan-viruset har fått effekt langt utover de smittede og avdøde.

Først la kinesiske myndigheter lokk på Wuhan, episenteret for viruset. Kinesiske myndigheter har senere også innført reiserestriksjoner for flere andre byer i Hubei-provinsen.

Men det er ikke bare i Kina det er innført tiltak.

Det er rapportert om smittetilfeller i over 20 land, de aller fleste i Asia. Viruset har også dukket opp i europeiske land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Onsdag nådde viruset Norden. Da fikk en kinesisk turist i Finland påvist viruset. Fredag ble det første tilfellet i Sverige registrert.

Samme dag erklærte regjeringen i Italia unntakstilstand etter at to kinesiske turister i Roma fikk påvist Wuhan-viruset. Unntakstilstanden, som gir myndighetene utvidede fullmakter, vil vare i seks måneder, ifølge italienske medier.

Senere meldte USA at de forbyr innreise for utenlandske statsborgere som har vært i Kina de siste to ukene. Også Australia innfører innreiseforbud for reisende fra Kina.

Russland stenger den 4200 kilometer lange grensen mot Kina, og en rekke flyselskaper har kansellert flyvninger til Kina. Blant annet har SAS stanset alle flyvninger til og fra Beijing og Shanghai til og med 9. februar.

Viruset har også rammet verdensøkonomien. Børsen har falt flere steder, til og med i Oslo.

AP/NTB scanpix

Fakta: Wuhan-viruset * En ny type coronavirus, 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), ble påvist i desember i byen Wuhan i Hubei-provinsen. * Kina varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember. * WHO erklærte 30. januar at utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise. * Kinesiske myndigheter tror viruset kan ha smittet mennesker via et marked der det ble solgt ville dyr. Viruset kan også smitte mellom mennesker. * Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang, først og fremst for eldre og personer med svekket helse. * Symptomer kan være feber, tørr hoste og tegn på lungebetennelse. * Coronavirus er en samlebetegnelse på en rekke helt vanlige forkjølelsesvirus. Det nye viruset har store genetiske likheter med sars, som i 2002–2003 krevde rundt 700 liv, i hovedsak i Kina. * WHO antar at Wuhan-viruset har en inkubasjonsperiode på to til ti dager. Kilde: AP, Store norske leksikon, NTB

Står grepene i stil med risikoen?

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Kina og andre rammede områder som lav.

Og selv om WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise, understreker de at de ikke har grunnlag for å advare mot reiser til Kina.

Flere land setter innbyggere som kommer hjem fra Wuhan, i automatisk karantene. I Frankrike ble 179 personer fredag fraktet fra flyplassen til et feriested med politieskorte. Stedet skal fungere som en interneringsleir. I Norge vil Kina-reisende følges opp, men de settes ikke automatisk i karantene.

Line Vold, avdelingsdirektør på Folkehelseinstituttet, skriver i en e-post at Norge har valgt å legge seg tett opp til anbefalingene fra ECDC og WHO. Hun skriver at Norge er på linje med nabolandene og de fleste europeiske land.

– Ulikhetene som har vært løftet frem, trenger ikke være utslag av ulik forståelse av hvor aggressivt viruset er. Det kan også ha sammenheng med praktiske hensyn koblet til hvordan helsevesenet er organisert i ulike land, skriver Vold og poengterer at Norge har et velfungerende helsesystem som er godt rustet til å håndtere eventuelle tilfeller.

I et reiseråd fraråder likevel Utenriksdepartementet reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige.

Hvordan fungerer viruset?

Coronavirus er en stor familie av virus. En sjelden gang kan coronavirus hos dyr utvikle seg og infisere mennesker – og så begynne å spre seg mennesker imellom. Det er det som har skjedd nå. Tidligere eksempler er sars-viruset (2002) og mers-viruset (2012).

Eksperter mener at Wuhan-viruset virker adskillig mindre dødelig enn disse. WHO har beregnet at rundt 15 prosent av dem som ble syke under sars-epidemien, døde. Dødsraten for mers-smittede skal ha vært på hele 35 prosent.

I motsetning til sars kan imidlertid Wuhan-viruset potensielt også smitte i inkubasjonstiden, altså før symptomene dukker opp. Det kan gjøre det vanskeligere å begrense smitten.

Viruset fører ofte til at man får lungebetennelse.

Arbeidet med å lage en vaksine mot det nye viruset er i gang, men det kan drøye helt til sommeren før den er klar.