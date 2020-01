Kampen mot viruset preger hele Kina: Norske Sara får lengre ferie, krav om munnbind og kjøttadvarsel

Kinesiske myndigheter bestemte mandag at årets nyttårsferie skal forlenges med tre dager til 2. februar. Tanken bak er å kjøpe seg tid i bekjempelsen av coronaviruset ved å få folk til å holde seg der de er i stedet for å legge ut på reise.

For norske Sara Parkinson Carcary (27) ble ferien påbegynt tidlig, og hun regner med å få et enda lengre avbrekk fra jobben som lærer.

– Egentlig skulle ferien startet 23. januar, men ledelsen sendte oss hjem noen dager før. Planen var å være tilbake på jobb 5. februar. Men skolen holder trolig stengt i minst tre uker til, sier hun til Aftenposten på Skype.

Også i hovedstaden Beijing er barnehager, skoler og universiteter stengt inntil videre.

Carcary jobber som engelsklærer i storbyen Suzhou, som ligger cirka halvannen times kjøretur vest for Shanghai.

Hun sier det er en spesiell stemning i landet hun har bodd i siden 2016. Både kinesere og utlendinger følger situasjonen tett.

– De siste ukene har det vært litt snakk om det her og der, og jeg tenkte først det ikke var så farlig. Nå er coronaviruset noe absolutt alle snakker om, sier hun.

Ekstraordinært møte på skolen

19. januar ble alle på skolen Sara Parkinson Carcary jobber på, innkalt til et ekstraordinært møte med rektor og helsesøster. Der ble de fortalt at to personer i Suzhou var bekreftet smittet av coronaviruset. Byen har rundt ti millioner innbyggere.

De siste 24 timene er det registrert 25 omkomne i Kina, ifølge Reuters. Kinesiske helsemyndigheter opplyser at antall bekreftede smittetilfeller har passert 2700 i Kina, og at utbruddet har krevd 81 menneskeliv.

– Dette vil trolig øke på, og det reelle tallet på smittede personer er nok mye større, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet til NTB.

Totalt er rundt 1423 personer bekreftet smittet i Hubei-provinsen, ifølge Reuters.

Unntakstilstand flere steder

Viruset ble dokumentert første gang 31. desember på et matmarked i byen Wuhan. Markedet ligger ikke så langt fra en av hovedtogstasjonene i området, ifølge The Washington Post.

For å få bukt med sykdommen er all tog- og flytrafikk til Wuhan, en by med rundt 11 millioner innbyggere, innstilt. Det samme gjelder kollektivtrafikken i byen.

Coronaviruset er påvist i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA. Det er også påvist i Hongkong og Macau.

I Kinas gamblingby nummer én, den semi-autonome regionen Macau, har lokale myndigheter bestemt at alle fra Hubei-provinsen, eller de som har vært der nylig, må ha med seg en bekreftelse fra lege på at de ikke smittet av viruset, melder The Guardian.

I nabobyen Hongkong er det erklært krisetilstand.

Folk flest trenger ikke bekymre seg nå. Men helsepersonell får beskjed om å være årvåkne.

Fått beskjed om ikke å dra til legen

– Vi fikk beskjed om at vi burde unngå å reise. Hvis vi hadde planer om å reise til Wuhan og Hubei-provinsen, måtte vi avbestille. Vi ble advart om at de som dro dit, ikke kunne komme tilbake på jobb på flere uker, sier Carcary.

Andre forholdsregler Sara har fått, er å bruke munnbind, ha god håndhygiene og ikke spise kjøtt og egg fra matboder.

– Hvis vi skal spise kjøtt, er vi oppfordret til å dra på ordentlige butikker, sier hun.

Viruset fører til en lungebetennelselignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Hun fikk også melding fra legen sin om at hvis hun hadde feber, måtte hun ikke oppsøke ham.

– Det er lagt opp til at man skal ha konsultasjon med helsepersonell via internett. Ellers er det egne steder man skal oppsøke ved mistanke om smitte, sier hun.

UD ber norske borgere registrere seg

Utenriksdepartementet ber norske borgere på reise i Kina, herunder Hongkong, følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner.

Samtidig understreker norske myndigheter at situasjonen er under utvikling, og at sykdomsbildet er uforutsigbart. Det kan ikke utelukkes at ytterligere spredningsreduserende tiltak iverksettes i dagene fremover.

