Iran prøvde å skjule alt. – De hadde ikke noe valg da de snudde.

Iran sier de har foretatt flere arrestasjoner av folk som kan ha medvirket til at et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned like etter avgang fra Teheran onsdag 8. januar.

President Hassan Rouhani sier de ansvarlige vil bli straffet og har tatt til orde for opprettelsen av en spesiell domstol «slik at hele verden kan få se».

Men mye tyder på at sterke krefter i Iran i dagene etter nedskytingen forsøkte å skjule hva som hadde skjedd.

Fakta: Nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet Flight 752 fra Teheran til Kiev ble skutt ned cirka klokken 06.15 onsdag 8. januar. To missiler ble avfyrt mot flyet med cirka 30 sekunders mellomrom. Alle 176 om bord døde. Den iranske Revolusjonsgarden har innrømmet at deres luftvernstyrker skjøt ned flyet. De sier de trodde det var en amerikansk krysserrakett de skjøt mot. Nedskytingen skjedde noen timer etter at Iran hadde skutt 22 krysserraketter mot to baser i Irak der det befant seg amerikanske (og norske) soldater. Dette angrepet var et svar på USA drap Qasem Soleimani, sjef for Quds-styrken i Revolusjonsgarden, den 3. januar. Innrømmelsen om at de skjøt ned det ukrainske flyet kom lørdag 11. januar, tre dager etter nedskytingen.

Ebrahim Noroozi, AP/NTB scanpix

Ukrainske etterforskere fikk ikke slippe til

Iran ville de første timene etter styrten ikke slippe ukrainske etterforskere til for å undersøke hva som hadde skjedd.

– De sa det var en teknisk svikt, enten på grunn av pilotene eller tekniske forhold ved flyet. Vi sa «la oss ta en kikk». De sa «det får dere ikke lov til», sier Oleksiy Danilov, sjef for de ukrainske etterforskerne, til The New York Times.

Ifølge Danilov måtte det sterkt press fra landets diplomater og konsul til før ukrainske spesialister fikk slippe til.

Amerikanske tjenestemenn sa allerede torsdag, dagen etter nedskytingen, til amerikanske medier at de hadde indikasjoner på at flyet ble skutt ned av iranske rakettbatterier produsert i Russland. Iran nektet.

Ebrahim Noroozi, AP/NTB scanpix

Iran brukte bulldosere til å rydde opp

To dager etter flystyrten kom det frem at iranerne bruker bulldosere for å rydde området der flyet hadde styrtet. Ukrainske etterforskere som er kommet til Iran, anklager i ettertid iranerne for å klusse til etterforskningen.

– Når en katastrofe skjer, er det meningen at man skal notere hvor alt blir funnet og fotografere alt. Dessverre ble ikke dette gjort, sier Danilov ifølge New York Times.

Ebrahim Noroozi, AP/NTB scanpix

Hevdet en nedskyting var vitenskapelig umulig

Statsministrene i Storbritannia og Canada sa to dager etter nedskytingen at de trodde flyet ble skutt ned, men iranske ledere fortsatte å nekte for at det hadde skjedd. Det statlige nyhetsbyrået siterte samme dag en tjenestemann på at det var «vitenskapelig umulig» og «ulogisk» at flyet ble skutt ned.

Det til tross for Tor M1-missilsystemet som Iran kjøpte fra Russland i 2005, kan treffe mål helt opp til 20.000 fots høyde.

Charly Triballeau, AFP/NTB scanpix

Presidenten og utenriksministeren fikk ikke vite noe

Passasjerflyet ble skutt ned av luftvern tilhørende Revolusjonsgarden, den militære grenen som lever som en stat i staten i Iran. Den er under direkte kontroll av Irans øverste leder, ayatollah Khamenei, og ikke presidenten.

Generalen som er sjef for Revolusjonsgardens luftvern, brigader Amir Ali Hajizadeh, sier han informerte myndighetene om at de hadde skutt ned flyet.

Det tok likevel to dager før presidenten og utenriksministeren ble informert, hevdet utenriksminister Mohammed Javad Zarif på TV denne uken.

– Dette viser på den ene siden at dette er saker vanligvis ligger utenfor presidentens kontroll. På den annen side er det som har skjedd så ekstraordinært at han kan forsøke å trykke på for å få noen stilt til ansvar, sier Rouzbeh Parsi ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Den ukrainske presidentens kontor/AP/NTB scanpix

Ukrainske etterforskere finner splintskader

Fredag kveld, nesten tre dager etter nedskytingen, gjør ukrainske etterforskere på plass i Iran urovekkende funn. De finner merker etter splintskader i skroget på flyet og et gjennomhullet canadisk pass.

– Iranerne måtte innse at det ikke var noen måte de kunne komme ut av dette på, sa Oleksiy Danilov til New York Times.

Den ukrainske presidentens kontor/AP/NTB scanpix

Unnskyldte seg med at flyet gjorde en skarp sving

Selv da iranerne lørdag 11. januar innrømmet at de hadde skutt ned flyet, hevdet de først at flyet hadde gjort en uvanlig skarp sving som gjorde at det kom i nærheten av et militæranlegg.

Ukrainerne protesterte og iranske myndigheter sa like etterpå at flyet hadde fulgt en normal bane, i likhet med andre fly som hadde tatt av fra flyplassen den dagen.

AP/NTB scanpix

Venter på å få undersøke de svarte boksene

Ukrainske eksperter som er på plass i Iran, sier de håper å kunne laste ned data fra flyets «svarte bokser», ferdskriveren og taleregistratoren, i løpet av neste uke. Ukraina har bedt om å få utlevert boksene fra Iran, melder Reuters.

En ledende tjenestemann fra Iran skal snart besøke Ukraina for å undersøke om landet har de nødvendige laboratoriene for å kunne undersøke boksene.

Vahid Salemi, AP/NTB scanpix

Arrestert for å filme katastrofen

Det er ikke kommet noen detaljer om hvem som er blitt arrestert av iranske myndigheter som etterforsker hendelsen. Unntaket er en melding fra iranske medier om at Revolusjonsgarden, som altså var de som skjøt ned flyet, har arrestert en person som filmet hendelsen.

Den London-baserte iranske journalisten som først publiserte videoen, hevder imidlertid at den iranske kilden som ga ham videoen, er i sikkerhet og at Iran har fengslet feil person, melder BBC.

Den øverste lederens kontor/AP/NTB scanpix

Truffet av to raketter

Nytt videomateriale som er kommet New York Times i hende, og som stammer fra et overvåkingskamera, viser at flyet ble truffet av to missiler avfyrt med 30 sekunders mellomrom.

Til tross for at flyet ble truffet to ganger, klarte det å holde seg flyvende og pilotene forsøkte å returnere til flyplassen. Det brøt imidlertid ut en stor brann og flyet styrtet. Alle de 176 om bord døde.

– Det som er viktig nå er at personen som trykket på knappen ikke gjøres til hovedansvar. Det finnes mye større spørsmål om ansvar på et høyere nivå i beslutningskjeden som man må finne ut av, mener Parsi.