Trump er imot bevilgninger til postvesenet på grunn av poststemmer i presidentvalget

USAs president Donald Trump sier han ikke støtter bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under høstens valg.

Vicki Reidelberger (midten) holder opp en plakat sammen med en gruppe andre demonstranter i byen Midland i Michigan. Gruppen protesterer mot ferske endringer i det amerikanske postvesenet USPS. Endringene er gjennomført av etatens nye leder Louis DeJoy, som er utnevnt av president Donald Trump. Katy Kildee / AP / NTB scanpix

13. aug. 2020 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Det amerikanske postvesenet USPS, en etat med 630.000 ansatte, er i krise. Knappe bevilgninger og en rekke endringer i organisering og praksis gjennomført av organisasjonens nye toppsjef har ført til at posten hoper seg opp over hele USA.

Den nye toppsjefen for posten i USA er forretningsmannen Louis DeJoy, som har donert store beløp til det republikanske partiet. Han er direkte utnevnt av presidenten.

Kraftig økning i poststemmer

Nå meldes det om planer om nye nedskjæringer og nedleggelser av postkontor, mens USPS brått står overfor en ny, stor utfordring – nemlig å håndtere en kraftig økning i antall poststemmer i et hardt koronarammet USA.

I et intervju med Fox Business Network torsdag kom Trump med en påstand om at Demokratene ønsket generell stemmegivning via posten, noe partiet ikke har gitt uttrykk for.

Han gjentok også at stemming via posten vil føre til massivt valgfusk, noe det heller ikke foreligger beviser på.

Trump sa også at Demokratenes ønske om bevilgninger for å hjelpe valgavviklingen og støtte formidling av stemmesedler, var et vanskelig punkt i forhandlingene om en ny koronapakke i Kongressen.

– De trenger pengene

– De trenger pengene slik at postkontorene kan fungere og ta unna millioner av stemmesedler, sa presidenten, og føyde til:

– Hvis de ikke får gjennom disse to tingene, betyr det at du ikke kan ha generell stemmegivning via posten fordi de ikke er i stand til det.

Demokratenes presidentkandidat Joe Bidens valgkampapparat var raskt ute med en reaksjon, og omtaler Trumps tilnærming som sabotasje.

Stemmesedler sendes alle aktive velgere

Åtte delstater i USA skal sende ut stemmesedler til alle aktive velgere denne høsten, skriver npr.org. Seks av disse delstatene har gjort dette ved alle valg gjennom mange år.

42 delstater har ikke slike planer, mens president Trump gjentatte ganger har snakket om «generell stemmegivning via posten»

