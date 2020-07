Trump sier han ofte angrer på twittermeldinger

USAs president Donald Trump innrømmer at han ofte angrer på meldinger han har lagt ut på Twitter.

– Altfor ofte, sier han i et intervju med Barstool Sports.

Det er ikke som i gamle dager da folk skrev et brev og lot det ligge et døgn før de sendte det, slik at de hadde tid til å revurdere innholdet, forklarer han.

– Men vi kan ikke gjøre det på den måten på Twitter, ikke sant? Vi legger budskapet ut umiddelbart, vi føler oss kjempebra, og så begynner du å få telefonsamtaler med spørsmål om du virkelig sa dette, uttaler presidenten i intervjuet.

Han synes som regel ikke det er sine egne meldinger det er noe galt med. Som oftest er det tilfeller med videreformidling av andres twittermeldinger som gjør at man havner i trøbbel, mener han.

– Du ser noe som ser bra ut, og du undersøker ikke saken nærmere, sier han som forklaring på at han kan retvitre noe som han senere angrer på.

Trump har blant annet blitt kritisert de siste månedene for å ha videreformidlet meldinger med antisemittisk budskap, «hvit makt»-innhold og en melding med emneknaggen «FireFauci» (gi Fauci sparken), en henvisning til USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

