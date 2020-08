Sist Arktis ble varmere, forandret været seg. Nå skjer det igjen.

Arktis varmes opp svært raskt. Det har skjedd før. Da ble været forandret over halve kloden. Vil det samme skje nå?

Oppvarmingen på Svalbard har vært større enn noe annet sted i Arktis. Det har ført naturen inn i svært raske skifter, og mange arter som trenger mye kulde, vil slite. Ole Mathismoen

Været på hele den nordlige halvkule, til og med så langt unna som i tropene, påvirkes av hva som skjer rundt Nordpolen.

Arktis kan stå foran et ekstremt klimaskifte som vil påvirke alt liv og vær på den nordlige halvkule.

Nye funn overrasker forskerne. Situasjonen kan være langt mer akutt og alvorlig enn FNs klimapanel har varslet.

Arktis står allerede midt i ekstreme, svært raske klimaendringer.

Ikke første gang Arktis varmes opp

Mindre og tynnere sjøis i Arktis vil være viktig for hvordan somrene og vintrene blir for våre barn og barnebarn, viser ny norsk forskning.

De siste 40 årene har temperaturen over land og hav nord for Norge og Sibir steget med mer enn 1 grad pr. tiår. Det er svært raskt og mer enn fire ganger så mye som snittet for global oppvarming på jorden. På Svalbard har oppvarmingen skjedd raskere enn noe annet sted.

Men dette er ikke første gang.

Slike brå klimaendringer har skjedd mange ganger tidligere i verdenshistorien. Men det er lenge siden sist.

Is smelter og tiner over hele verden. Breene på Svalbard har mistet mye is de siste årene. Ole Mathismoen

Ekstreme endringer i istiden

Professor Eystein Jansen er klimaforsker ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen. Han er spesialist på fortidens klimaendringer.

Sammen med kolleger fra Norge og Danmark har han studert fortiden for å finne svar:

– Vi startet med en grundig analyse av det som har skjedd i Arktis de siste 40 årene etter at det kom i gang gode og systematisk satellittmålinger. Vi fant svært rask oppvarming nord for Norge og Sibir, noe mindre på den andre siden av Arktis. Så sammenlignet vi dette med det vi vet om fortidens klimaendringer i nord, sier han.

Les hele den vitenskapelige artikkelen her.

Iskjerneprøver som er tatt fra dypet av Grønlands isbreer, har dokumentert ekstremt raske og store klimaendringer i løpet av forrige istid, fra 10.000 til 60.000 år siden.

– Vi fant at det som skjer nå, har skjedd før, men bare i perioder med ekstreme og svært brå klimaendringer. Den gangen førte det til at havstrømmer og værsystemer ble forandret og til store endringer i naturen både på land og i havet, sier Jansen.

Sjøisen i Arktis vil forsvinne svært raskt hvis den pågående oppvarmingen følger samme spor som under tidligere brå klimaskifter i nord, ifølge den vitenskapelige artikkelen. Ole Mathismoen

Mye raskere enn IPCC varsler

Forskerne beskriver endringene som ekstreme og mener at de vil påvirke alt liv på den nordlige halvkule. Den sterke oppvarmingen av Norskehavet, Nord-Atlanteren og Grønland førte til at sjøisen forsvant svært raskt.

Endringene er langt større enn det FNs klimapanel har anslått i sine simuleringer, og har kommet mye raskere enn klimaforskere har trodd til nå.

Hvorfor har ikke klimaforskerne skjønt dette før?

– Klimamodellene er ikke gode nok. De er for grovmaskede, og kunnskapen om de fysiske mekanismene i Polhavet er for dårlig. De har ikke klart å forutse hva som har skjedd de siste tiårene, og klarer heller ikke varsle om hva som vil skje fremover. Så godt som samtlige har undervurdert hastigheten, sier Jansen.

Smeltedammer på en av Grønlands store isbreer. Nasa/Reuters

Det varme vannet fra dypet

Dagens modeller har varslet gradvise endringer, hvor sjøisen blir borte litt etter litt, og hvor naturen kan tilpasse seg.

– Med utgangspunkt i det som skjedde under istiden, er det mer sannsynlig at vi står foran brå og ekstreme endringer i Arktis, sier han.

– Fortsetter oppvarmingen som nå, vil vi risikere en fullstendig omlegging av havstrømmene, og biologi og klima på hele den nordlige halvkule kan forandres raskt.

Fortsatt ligger et lag av kaldt vann øverst i Polhavet, og fortsatt er store deler dekket av is både sommer og vinter. Dypere ned er temperaturen høyere. Under de brå klimaendringene i istiden brøt dette stabile skillet sammen, og hele havet mellom Norge og Grønland som hadde vært dekket av is, ble plutselig varmt.

– Vi vet ikke om det samme skjer nå i Polhavet, men likhetstrekkene er mange. Hvis det skjer, vil all havisen forsvinne meget raskt. Mye raskere enn det klimapanelet har varslet og annen forskning som er grunnlag for Parisavtalen.

Den nye forskningen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change.