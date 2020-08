Libanons statsminister foreslår nyvalg. Demonstranter stormet flere departementer. Politimann død.

Libanons statsminister Hassan Diab sier han vil foreslå nyvalg etter eksplosjonen som la deler av Beirut i ruiner. Lørdag var det omfattende demonstrasjoner i byen med flere sammenstøt med politiet. En politimann er død av skader han ble påført.

Mens statsminister Diab talte på TV, støtte demonstranter sammen med politiet under en protest mot regjeringen og landets politiske elite. Mange mener eliten har skylden for den massive eksplosjonen som ødela hjemmene til hundretusenvis av libanesere. Goran Tomasevic/Reuters/NTB Scanpix

NTB

8. aug. 2020 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

Libanesere stormet lørdag både utenriks- og energidepartementet, de foreløpig siste i en rekke regjeringskontorer som er gjenstand for demonstrantenes vrede.

Bilder sendt direkte på libanesiske TV-kanaler viser demonstranter som tar over departementsbygningene. Maktesløse politifolk står og ser på.

– De styrte Libanon i 30 år, nå er Libanon vårt, sier en av demonstrantene ved energidepartementet lørdag kveld.

Tidligere lørdag ble utenriksdepartementet i byens sentrum inntatt av en gruppe demonstranter under ledelse av pensjonerte offiserer fra den libanesiske hæren.

De erklærte kontorene for «revolusjonens hovedkvarter» etter overtagelsen, som ble sendt direkte på libanesisk TV.

En demonstrant inne på et kontor i utenriksdepartementet i Beirut. Bilal Hussein / AP

Lørdagens demonstrasjon er den første store siden den enorme eksplosjonen som krevde minst 158 menneskeliv i Beiruts havn.

Kort tid før det smalt tirsdag, ble demonstranter som hadde inntatt energidepartementet, kastet ut av bygningen, som ble sterkt skadd i eksplosjonen.

– Klar til å sitte i to måneder til

I en TV-tale fredag ba statsminister Diab alle politiske partier om å legge sine uenigheter til side og samarbeide etter katastrofen tirsdag.

Mens demonstrasjonene mot myndighetene herjet i Beirut, sa Diab videre at han er klar for å bli sittende i to måneder til som statsminister. I mellomtiden skal politikerne samarbeide om å gjennomføre strukturelle reformer, foreslo han.

– Vi kan ikke komme oss ut av landets strukturelle krise uten å holde tidlig parlamentsvalg, sa Diab, som tilføyer at han vil foreslå nyvalg i et regjeringsmøte mandag.

Demonstrantene brant et bilde av statsminister Hassan Diab. Bilal Hussein / AP

Krevde at de ansvarlige henrettes

Tusenvis av demonstranter samlet seg lørdag i sentrum av Beirut i raseri mot den politiske eliten, som de gir skylden for å ha forvandlet byen til et katastrofeområde denne uken.

En politimann har mistet livet i forbindelse demonstrasjonene , opplyser politiet i Libanons hovedstad.

– Et medlem av de interne sikkerhetsstyrkene døde mens han hjalp folk som var fanget inne i Le Gray-hotellet, opplyser politistyrken på Twitter.

Det skjedde «etter at han ble overfalt av en rekke morderiske bråkmakere, som førte til at han falt og døde», heter det videre.

Demonstranter veiver med det libanesiske flagget. Hannah McKay / Reuters

Over 200 mennesker er blitt skadd i forbindelse med demonstrasjonene mot regjeringen, hvorav 63 er brakt til sykehus, ifølge libanesisk Røde Kors.

I den store folkemengden på Martyrplassen i Libanons hovedstad var det flere som vifter med løkker og krevde at de ansvarlige skal henrettes.

I utkanten brøt det ut sammenstøt mellom politi og steinkastende demonstranter som forsøkte å ta seg frem til nasjonalforsamlingen.

Skudd avfyrt

Politiet bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at det også er avfyrt skudd, men det er uklart i hvilken forbindelse.

Libaneserne, som siden i fjor har demonstrert mot korrupsjon og inkompetanse i landets ledelse, anklager de politiske lederne for å være ansvarlig for eksplosjonen tirsdag.

2.750 tonn farlig ammoniumnitrat som i over seks år hadde blitt uforsvarlig oppbevart i en lagerbygning i havnen, gikk i luften, tilsynelatende utløst av en brann.

Minst 158 mennesker har mistet livet, anslagsvis 6.000 er skadet og flere hundre tusen fikk hjemmene sine ødelagt i den voldsomme eksplosjonen, som av mange oppfattes som en direkte konsekvens av inkompetanse og korrupsjon hos makthaverne.

Raseri

Demonstrasjonene preges av et fortvilt raseri mot myndighetene.

– Det er hat og det er blod mellom oss og myndighetene. Folket vil ha hevn, sier den 35 år gamle demonstranten Najib Farah.

«Min regjering myrdet mitt folk», står det på et av skiltene i protestleiren som tusenvis av unge menn og kvinner har gjenreist i sentrum av hovedstaden.

Demonstranter roper slagord ved utenriksdepartementet i Beirut. Thaier Al-Sudani / Reuters

Flere demonstranter ropte også «folket ønsker regimets fall» og «revolusjon», melder Reuters.

Regjeringen har lovet rask gransking av ulykken. Men befolkningens tillit til den er på et lavmål, og få tror at en regjeringsoppnevnt granskingskommisjon skal finne de virkelig skyldige.

Dokumenter viser at myndighetene visste om de farlige kjemikaliene og ble advart en rekke ganger, og at grunnleggende sikkerhetstiltak jevnlig ble brutt.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding