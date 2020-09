Trump bes innstendig om ikke å komme til byen, men presidenten sier besøket vil «øke entusiasmen» i vippestaten

President Donald Trump fortsetter å posisjonere seg som «lov og orden»-kandidaten. I dag besøker han den protestherjede byen Kenosha til tross for advarsler fra lokale myndigheter.

Kenosha i Wisconsin var sterkt preget av demonstrasjoner og uro i flere dager etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt syv ganger i ryggen av politifolk under en pågripelse. Morry Gash / AP / NTB scanpix

Nå nettopp

Det er trolig en lunken mottagelse som venter Donald Trump når han ankommer Kenosha tirsdag kveld norsk tid. Byen har vært sterkt preget av store demonstrasjoner og mye uro etter at afroamerikanske Jacob Blake ble lam fra livet og ned etter å ha blitt skutt sju ganger i ryggen av politifolk. To demonstranter er drept i forbindelse med de påfølgende protestene i byen.

Guvernøren i delstaten Wisconsin, Tony Evers, har forgjeves forsøkt å få presidenten til å avlyse besøket. Evers frykter at et Trump-besøk vil øke spenningene i byen ytterligere.

– Jeg er bekymret for at din tilstedeværelse vil hindre at vi heles. Jeg er bekymret for at din tilstedeværelse vil forsinke arbeidet med å overvinne splittelse og komme oss videre, skriver den demokratiske guvernøren i et brev til presidenten.

Kenoshas borgermester, John Antaramian, har også uttalt at han ikke ønsker å få besøk av presidenten «på nåværende tidspunkt».

Trump: – Enorm fan av politiet

Trump mener på sin side at besøket vil «øke entusiasmen» i Wisconsin, skriver nyhetsbyrået AP. Delstaten er en svært viktig vippestat i det forestående valget 3. november. Flertall her var helt avgjørende for Trumps valgseier i 2016.

Presidenten ønsker «å besøke amerikanere som lider», ifølge Det hvite hus. Trump skal etter planen møte politisjefer og forretningsfolk, i tillegg til å inspisere hærverket som har skjedd i byen i kjølvannet av skytingen.

– Jeg er en enorm fan av politiet, og jeg vil takke dem. De har gjort en god jobb, sa Trump i et intervju med Fox News mandag.

I samme intervju omtaler Trump også skuddene mot Blake.

– Skyte den karen i ryggen mange ganger. Jeg mener, kunne du ikke ha gjort noe annet, som bryting? Du vet, i mellomtiden kunne han ha hentet et våpen. Det er en stor greie der. Men så takler de (politimennene journ.anm.) ikke presset, som i en golfturnering der du bommer på en putt på tre fots hold, sier Trump.

Presidenten bekrefter at han ikke kommer til å besøke familien til Blake. Selv sier Trump at han skal ha snakket med Blake-familiens pastor og kommet frem til at det ikke ville være passende å møte familien. Like etter sa Blakes far til CNN at familien ikke har noen pastor, melder flere amerikanske reportere.

Les også Mannen som ble drept i Portland, var Trump-tilhenger

Fakta Valget i USA USA holder presidentvalg om 63 dager, tirsdag 3. november.

President Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat.

Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat.

USAs president velges ikke direkte av folket, men av valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som fikk flest stemmer ved valget.

Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen vippestater er derfor mer avgjørende enn andre.

Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene har byttet på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer.

Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene.

Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene.

Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette.

Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB) Vis mer

Guvernør i Wisconsin, Tony Evers, har både ringt og sendt brev til Trump i et forsøk på å overtale ham til å bli hjemme. Ifølge Evers trenger byen ro for å heles etter det som har skjedd, og han mener mange innbyggere allerede er traumatisert. Morry Gash / AP / NTB scanpix

Tok drapssiktet 17-åring i forsvar

23. august falt skuddene mot 29 år gamle Jacob Blake. Da eksploderte Kenosha i protester mot politivold. Selv om det foregikk fredelige demonstrasjoner, var oppstanden også preget av vold, hærverk og plyndring.

Nasjonalgarden ble raskt satt inn av guvernøren for å beskytte «kritisk infrastruktur». Evers gikk imidlertid også kraftig ut mot politiet i kjølvannet av hendelsen.

Etter noen dager rykket bevæpnede høyreorienterte motdemonstranter inn i byen. De skal angivelig ha ønsket å beskytte forretninger fra hærverk og tyveri under opptøyene.

Byen Kenosha eksploderte i protester mot politivold i forrige uke. Selv om det foregikk fredelige demonstrasjoner, var oppstanden også preget av vold, hærverk og plyndring. David Goldman / AP / NTB scanpix

25. august ble tre antirasistiske demonstranter skutt, to av dem drept, av en 17-åring.

Kyle Rittenhouse fra nabostaten Illinois, som sies å ha tilknytning til de væpnede gruppene fra høyrefløyen, er nå drapssiktet. Rittenhouse beskrives som en beundrer av politiet og støttespiller av bevegelsen Blue Lives Matter, ifølge New York Times. På sosiale medier er det flere videoer av 17-åringen hvor han poserer med våpen og driver skytetrening. Forsvareren sier han handlet i selvforsvar.

Mandag tok Trump Rittenhouse i forsvar.

– Jeg antar at han hadde havnet i store problemer. Han ville antagelig blitt drept, sa Trump om den siktede 17-åringen på en pressekonferanse.

Les også Trump tar drapssiktet 17-åring i forsvar

17 år gamle Kyle Rittenhouse er siktet for å ha skutt og drept to demonstranter under protestene i Kenosha. Han sies å ha tilknytning til høyreorienterte motdemonstranter som rykket inn i byen, angivelig for å ha ønsket å beskytte forretninger fra hærverk og tyveri under opptøyene. Adam Rogan / AP / NTB scanpix

Biden: Trump fyrer opp under splid

Presidenten kommer til Kenosha med budskapet om at den eneste måten USA kan komme seg ut av kaoset, er med ham som valgvinner. Ifølge Trump er det demokratene som bidrar til stadig mer anarki i byene de styrer, mens presidenten selv er beskytteren av «lov og orden».

Trump-kampanjen har intensivert den harde ordbruken mot protestene i kjølvannet av urolighetene i både Kenosha og Portland i Oregon, der en Trump-støttespiller ble skutt og drept denne uken.

I mandagens intervju med Fox News sa han at «du vil få opprør du aldri før har sett» om han ikke er president.

– Demokratene har mistet kontrollen over den radikale venstresiden, fastslo Trump overfor nyhetskanalen.

Trump anklager ofte venstresiden av amerikansk politikk for å være bråkmakere, anarkister, oppviglere og tyver.

Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, har derimot tatt et kraftig oppgjør med Trumps politiske styring de siste dagene. I en kraftsalve av en tale sa Biden at presidenten på ingen måte er interessert i å roe gemyttene og forsøke å forene landet.

Mens landet lider under den verste økonomiske krisen på flere tiår og en pandemi som har tatt nesten 190.000 amerikanske liv, fyrer han opp under splid og oppfordrer til kaos i byene, var budskapet til den tidligere visepresidenten mandag kveld.

Biden var også svært klar på at han fordømmer all vold i gatene, noe Trump mener Biden ikke har gjort frem til nå.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding