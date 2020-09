Merkel vil ha svar. Stoltenberg vil ha svar. Russland vil ha svar. En forgiftet russer fører til ny splid mellom vest og øst.

MOSKVA (Aftenposten): Nervegiften novitsjok er utviklet i Sovjetunionen. Nå er den brukt igjen på Russlands fremste opposisjonspolitiker.

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

– Dette er et brudd på internasjonal lov, og det krever et internasjonalt svar, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse fredag på spørsmål om hvordan Nato forholder seg til giftattentatet mot den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel var tidligere denne uken også knallhard da hun understreket at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet, og at det i denne saken er «veldig seriøse spørsmål som kun russiske myndigheter kan og må svare på».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn