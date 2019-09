Advokat skutt og drept i Nederland rett før rettssak om organisert kriminalitet

Drapet har ført til sterke reaksjoner i Nederland og krav om tøffere virkemidler mot voldelige gjenger og organisert kriminalitet.

Den 44 år gamle advokaten Derk Wiersum ble skutt utenfor sitt hjem i forstaden Buitenveldert til Amsterdam ved 7.30-tiden onsdag morgen. Vitner har fortalt at Wiersums kone så det som skjedde, melder nederlandske medier.

Gjerningspersonen hadde på seg svarte klær og hettegenser, og flyktet fra åstedet til fots. Politiet sier at vitner anslår gjerningspersonens alder til mellom 16 og 20 år.

Wiersum representerte Nabil Bakkali, en av 16 tiltalte i en sak som blant annet dreier seg om fem drap og et drapsforsøk. 11 av de 16 tiltalte sitter i varetekt, mens flere andre er etterlyst.

I 2018 fikk Bakkali status som kronvitne i saken etter å ha fått løfte om redusert straff for drapene han skal ha vært involvert i. Referatene av hans politiforklaringer om sine medtiltalte fyller 1500 sider, skriver nyhetsbyrået AP. Etter planen skal straffesaken starte i 2020.

Advokater får politibeskyttelse

Drapet har ført til at flere advokater og representanter for påtalemyndigheten i saken mot gjenglederne har fått politibeskyttelse.

Nederlandske medier sammenlignet drapet på Wiersum med de målrettede mafia-attentatene i kjølvannet av etterforskningen mot dommere i Italia på 1990-tallet og de lovløse tilstandene i Colombia mens narkobaronen Pablo Escobar var under etterforskning.

Ons vak, de strafadvocatuur, heeft een van de allerzwartste dagen zojuist. Derk Wiersum was 1 groot passievol hart voor zijn werk & cliënten. Dit is echt afschuwelijk nieuws. Maar álles waar hij voor stond & zo vurig in geloofde, zal sterker terug komen dan ooit tevoren. pic.twitter.com/i3LWVEz4hP — Jillis Roelse (@JillisRoelse) September 18, 2019

Forsvarsadvokat Jillis Roelse skriver på Twitter, hvor han har lagt ut bilde av den avdøde, at advokatyrket i Nederland har hatt en av sine svarteste dager:

«Derk Wiersum hadde et stort, lidenskapelig hjerte for sitt arbeid og sine klienter. Dette er virkelig fryktelige nyheter. Men alt han sto for og trodde så sterkt på vil komme sterkere tilbake enn noen gang før».

Den nasjonale politisjefen Erik Akerboom sier i en pressemelding at «som samfunn kan vi ikke tillate slikt».

– Dette drapet, og andre tilfeller av ekstrem vold, viser at vi trenger en ny og bredere tilnærming til slik kriminalitet, sier han.

Lederen av Nederlands politiforbund, Jan Struijs, sier at organisert kriminalitet i Nederland er ute av kontroll.

– Nederland er blitt en narkotikastat, sier Struijs, ifølge BBC.

– Et motbydelig angrep på vår rettsstat

Flaggene vaiet på halv stang utenfor alle tinghusene i Nederland torsdag.

Amsterdams borgermester oppsøkte åstedet for drapet og sa at «dette er et sjokk for vårt samfunn, fordi offeret gjorde det som var riktig for vår rettsorden».

– Dette er et angrep på vår lovgivning. Organisert kriminalitet har trådt over en grense, sier justisminister Ferd Grapperhaus

PETER DEJONG / AP /NTB scanpix

Sjefen for nederlandsk påtalemyndighet, Fred Westerbeke, sa til nederlandsk TV at «dette er et motbydelig angrep på vår rettsstat».

Statsminister Mark Rutte kalte skytingen for «ekstremt urovekkende».

Det nederlandske enheten for terrorbekjempelse, NCTV, har fått ansvaret for etterforskningen av drapet.

Wiersum er ikke den første som er drept i forbindelse med denne saken. Like etter at Bakkali i 2018 fikk status som kronvitne, ble broren hans skutt og drept. Han skal ikke ha hatt noen forbindelse til kriminelle gjenger.

En 40 år gammel mann er dømt til 20 års fengsel for drapet. Han forklarte i retten at han ikke visste hvem han skjøt før etter at han kom hjem og så på nyhetssendingene på TV.

Den antatte oppdragsgiveren bak de fem drapene i saken der Bakkali er kronvitne, er en 41 år gammel mann. Han er nederlandsk statsborger, men er født i Marokko. Han er en av Europas mest etterlyste, og bilder av ham ligger ute på nettsidene til både politiet i Nederland, Interpol og Europol.