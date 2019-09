USA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet

USAs forsvarsminister Mark Esper sier i en uttalelse at de sender soldater og militært utstyr for å styrke sikkerheten i regionen. Dette skjer en uke etter angrepet mot do gigantiske oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Soldatene blir sendt etter forespørsler fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om å styrke deres luft- og rakettforsvar, opplyser Esper i en uttalelse. Han utelukker ikke at de kommer til å bistå landene militært ytterligere.

Det er ennå ikke bestemt hvor mange soldater eller hva slags utstyr de skal sende, men det er snakk om en «moderat utplassering», opplyser forsvarssjef Joe Dunford.

Også i juli i år sendte USA soldater til Saudi-Arabia. Den utplasseringen var planlagt i flere uker og var i forbindelse med konflikten med Iran.

Både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for å stå bak oljeangrepet 14. september, og amerikanerne varslet onsdag en betydelig skjerpelse av sanksjonene mot landet. Iran har avvist anklagene.