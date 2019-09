Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Hongkong

Flere titusen mennesker i Hongkong deltok i en demonstrasjon som ble gjennomført uten godkjenning fra myndighetene.

En mindre gruppe demonstranter forsøkte å angripe bygningene med kontorene til byregjeringen. Bensinbomber og stein ble kastet over sperringene rundt regjeringsbygningene. Politiet svarte med tåregass og vannkanoner.

Politiet har kommet med en uttalelse som fordømmer «radikale demonstranter», CNN.

«Noen av dem gravde opp murstein fra fortau og kastet harde gjenstander, inkludert murstein, mot sentralregjeringskontorene og utgjorde en alvorlig trussel mot offentlig sikkerhet i nærheten», het det i uttalelsen.

Vincent Yu / AP

15. uke på rad med demonstrasjoner

Det er 15. uke på rad at pro-demokratiske demonstrasjoner i Asias økonomiske knutepunkt tar til gatene.

I forrige uke trakk Hongkongs regjering tilbake den kontroveriselle loven om utlevering til Kina, som var starten på de voldsomme demonstrasjonene i Hongkong i juni. Men demonstranter etterlyste en full tilbaketrekking og at regjeringen innfrir de fire kravene deres som gjenstår:

Frigivelse av arrestrerte demonstranter og at alle anklagene mot dem skal droppes.

En uavhengig undersøkelse av politiets bruk av fysisk makt.

At regjeringen ikke lenger skal kategorisere tidligere demonstranter som «opprørere».

Implementering av genuin og universell stemmerett.

De ble advart og truet. Likevel demonstrerte en fjerdedel av Hongkongs befolkning i dag.

JORGE SILVA, Scanpix

JORGE SILVA, Scanpix

Har samlet hundretusener av demonstranter

Demonstranter marsjerer søndag formiddag langs den originale demonstrasjonsruten, planlagt av Civil Human Rights Front (CHRF), som tidligere har arrangert massedemonstrasjoner med hundretusener av deltagere mot den nå skrotede utleveringsloven. Ruten tar demonstrantene til Chater Garden i sentrum.

Noen demonstranter bærer amerikanske flagg i et forsøk på å tiltrekke seg Washingtons oppmerksomhet, for å få gjennomført «Hong Kong Human Rights and Democracy Act».

Over 700 demonstranter skal være arrestert siden protestene startet i juni.

Athit Perawongmetha, Scanpix

Vil bevare et fritt demokrati

Demonstrantene kjemper for «ett land, to systemer». Den tidligere britiske kolonien ble returnert til Kina i 1997 med løfter om fortsatt frihet for Hongkong.

Det kontroversielle lovforslaget som startet demonstrasjonene i juni, ses på som et brudd på disse løftene. Befolkningen i Hongkong vil beholde sitt frie demokrati og frykter for å komme under kinesiske myndigheters harde hånd.