Trump har utnevnt ny ambassadør til Norge

«J. Mark Burkhalter fra Georgia er utnevnt til å være ekstraordinær ambassadør og fullmektig for USA til kongedømmet Norge», heter det i en pressemelding fra Det hvite hus.

I pressemeldingen trekkes det fram at han er en seniorrådgiver i offentlig politikk og regulering ved advokatfirmaet Denton, og at han har spilt en betydelig rolle i Dentons offentlige anliggender og økonomiske utviklingstiltak i Storbritannia.

Burkhalter var speaker for Representantenes hus i Georgia i 18 år fra 1992, hvor han fokuserte på å fremme økonomisk utvikling, forretningsvekst og livskvalitet i det Atlanta-området. Senere har han gjort seg en karriere innen eiendomsutvikling, heter det fra Det hvite hus.

Kenneth Braithwaite har vært USAs ambassadør til Norge siden februar 2018, etter at stillingen hadde stått ledig i to og et halvt år etter Trumps valgseier.

Det oppgis ikke når Burkhalter vil tiltre.

De fleste av amerikanske ambassadører har bakgrunn som diplomater, men det er vanlig at amerikanske presidenter også utpeker utsendinger som har annen bakgrunn. De politisk utnevnte ambassadørene blir som regel byttet ut ved presidentskifte.