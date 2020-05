Trump vil ha Georgia-representant som ambassadør til Norge

Det opplyste Det hvite hus i en pressemelding fredag.

Burkhalter er i dag seniorrådgiver i avdelingen for offentlig politikk og reguleringer i advokatfirmaet Dentons, et av verdens største, der han spiller en viktig rolle for Dentons britiske virksomhet, opplyser Det hvite hus.

Burkhalter representerte Atlanta-forsteder Fulton County i Georgias delstatsforsamling i perioden fra 1993 til 2011. Hans fokus der var økonomisk utvikling, næringslivsvekst og livskvalitet i Atlantas storbyområde. Han var også speaker i delstatsforsamlingen.

Burkhalter har også drevet med eiendomsutvikling, heter det i pressemeldingen.

60 år gamle Burkhalter har studert statsvitenskap, internasjonal politikk og tysk og slaviske språk ved University of Georgia. Han er kyndig i tysk.

USAs ambassadørstilling i Norge sto tom i to og et halvt år etter Trumps valgseier i 2016. I februar 2018 ble Kenneth Braithwaite satt inn i stillingen. I mars i år nominerte Trump Braithwaite som ny marineminister, underlagt forsvarsdepartementet.