Massegrav med 42 døde funnet i Mexico

Statsadvokaten i Sonora sier at det først ble avdekket rundt 12 kropper i forrige uke, men at de fortsatte å grave i helgen og fant ytterligere 30 sett med skjeletter. To av dem var muligens kvinner, en slutning som er basert på klærne som er funnet i graven.

Massegraven ble oppdaget av to grupper frivillige, kjent som «Sonoras letende mødre» og «Letende fra Puerto Penasco». Det er ikke uvanlig i Mexico med slikte grupper, bestående av slektninger og pårørende som leter etter savnede personer. De undersøker blant annet meldinger om mulige skjulte massegraver.

Flere tusen mennesker er sporløst forsvunnet i Mexico de siste årene.