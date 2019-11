En knapp uke før det viktige NATO-toppmøtet i London, er det krisestemning i forsvarsalliansen.

Da skal NATO offisielt feire alliansens 70-årsdag, blant annet med mottagelse på Buckingham Palace. Men forberedelsene har ikke gått helt etter plan.

Torsdag kommer Jens Stoltenberg til Paris i et forsøk å skvære opp og rense luften med Emmanuel Macron.

Det er Macrons oppsiktsvekkende intervju i The Economist som har skapt bekymring og sinne i alliansen.

«Det er på tide Europa våkner!» var Macrons hovedbudskap. Så langet han ut mot allierte, venner og Europas institusjonelle bolverk: NATO og EU.

Fakta: Det kontroversielle intervjuet The Economist fikk i forrige uke et sjeldent dybdeintervju med Frankrikes president i Élyséepalasset. I intervjuet kom presidenten med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser, deriblant påstanden «Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød». Han hevdet videre at Europa står på kanten av stupet. EU må derfor begynne å tenke på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor. Dersom regionen ikke gjør dette, vil Europa forsvinne og «ikke lenger være i stand til å kontrollere vår egen skjebne», slo presidenten fast.

Fakta: NATO i trøbbel Etter Macrons utfall mot NATO ble det under NATOs utenriksministermøte i Brussel 20. november vedtatt å sette ned et utvalg som skal se på den politiske koordineringen og styrke det strategiske samarbeidet i alliansen. Ideen ble lansert av Tysklands utenriksminister. Arbeidet skal ledes av NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg. Arbeidet skal presenteres på toppmøtet i London 3.–4. desember.

Den franske presidenten møter også sympati og begeistring. Han har åpenbart truffet en nerve, og han sier det mange tenker.

Vi har sett på hvordan den franske presidenten bygger sitt image og legger sin strategi.

Først et møte i Kina.

«Europas nye keiser»

Emmanuel Macron står i Folkets store sal i Beijing. Den franske presidenten har akkurat undertegnet viktige handelsavtaler med Kinas mektige president, Xi Jinping.

Bak den franske presidenten står en spesiell flaggborg: De kinesiske flaggene og EU-flaggene. Men ingen franske flagg.

Slikt blir lagt merke til.

Observatører legger også til to ting til:

Macrons handelsdelegasjon består ikke av franskmenn, men av mektige EU-ledere, deriblant den nye handelskommissæren, iren Phil Hogan.

Den viktigste handelsavtalen som signeres handler heller ikke om å beskytte franske nasjonale interesser, men å sørge for at EUs luksusmatvarer, selve eksportjuvelen i EU, blir merkevarebeskyttet: italienske skinker, franske oster, tysk vin.

Utenfor ruver Den himmelske freds plass. Det oser makt og storhet.

Et slikt Europa vil Macron også bygge. Et sterkt og samlet Europa. «Macron, Europe’s wannabe president», skriver Politico.

Slik bygger Macron sitt image og strategi:

1. Europas svar på Kennedyene

I mai var Emmanuel Macron og Brigitte Macron vertskap for G7-møtet i Biarretz. Regien var som hentet fra en Hollywood-film. Presidentpartiet sørget for vakre bilder i solnedgang i det kjente surfeparadiset.

Statsledernes partnere hadde til og med fått klare innstrukter om klesvalg og fargekominasjoner. Menn skulle stille i mørke dresser, kvinnene i beige maxi-kjoler.

I Frankrike snakkes det om at det franske presidentparet er Europas svar på de amerikanske kennedyene: John F. og Jacqueline Kennedy.

2. Presidentens soloopptreden

Men det skjedde også noe annet på møtet G-7 møtet. Russland er ikke lenger med i G7-klubben. Landet ble utestengt etter Ukraina-krisen. Flere land mener Europa trenger en ny tilnærming til Russland, deriblant Emmanuel Macron.

Så dukket bilder av den russiske presidenten opp. Det viste seg at Macron hadde invitert Russlands president Vladimir Putin til sitt sommersted i Bregancon i Sør Frankrike bare noen få dager før toppmøtet. Ingen andre visste.

På G7-møtet kom enda en overraskelse: Plutselig landet et ukjent fly. Om bord var Irans utenriksminister, Javad Zaraif. Besøket var ikke varslet på forhånd. Macron ønsket et direkte møte mellom Trump og Zaraif i et forsøk på løse kontroversene rundt atomavtalen.

3. Presidentens alenegang

EUs stats- og regjeringssjefer har de siste årene brukt toppmøtene til å forsøke å snakke med én stemme. Sammen er vi sterkest, har vært mottoet. I Brexit-forhandlingene har strategien vært en suksess.

Én statsleder utmerker seg imidlertid med å nekte å gå i takt: Emmanuel Macron.

På siste toppmøte i oktober la Macron overraskende ned veto mot at EU skal kunne starte medlemskapssamtaler med de to Balkan-landene, Nord-Makedonia og Albania. «En historisk feil», kalte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker det.

4. Maktspilleren i kulissene

EU-toppmøtet i juni ble dramatisk. Etter tre døgn med intense forhandlinger sivet det endelig hvit røyk ut fra EU-toppmøtets lukkede rom. Kampen om EUs viktigste posisjoner var over.

Men før røyken hadde lagt seg, haglet kritikken. Kandidatene som til slutt sto igjen på pallen, var et resultat av hestehandel og maktkamp. Den som hadde lykkes best, var Emmanuel Macron. Han nektet å godta den demokratisk valgte toppkandidaten(«Spitzenkandidaten») utpekt av partigruppene. I stedet fikk han sin foretrukne kandidat valgt: Ursula van der Leyen. Han fikk flere franskmenn inn i sentrale posisjoner, deriblant Christine Lagarde som ny sjef for Den europeiske sentralbanken.

5. Utnytter EUs maktvakuum

Forholdet mellom Tyskland og Frankrike har alltid vært motoren og stabilisatoren i EU-samarbeidet. Nå setter Macron stadig vekk Angela Merkel på sidelinjen og seg selv i førersetet. Han ser også at Angela Merkel leder en regjering som er fullstendig handlingslammet. Den er hverken i stand til å lede eller villig til å gå av.

Han ser maktvakuumet som er i ferd med å lamme EU: Den italienske regjeringen er rammet av interne stridigheter, spanjolene er uten regjering og britene har nok med seg selv.

Dette vakuumet utnytter Macron til å fremme mer og dypere integrasjon og et sterkere europeisk forsvar uavhengig av USA.

Dette mener ekspertene:

Erik Brattberg, direktør for Europaprogrammet ved Carnegie

NATO-utspillet var uheldig og inneholdt en ikke spesielt hjelpsom retorikk foran det vanskelige NATO-toppmøtet i desember.

Macron har «grandiose» visjoner, men lykkes ikke med å bygge allianser. Han skremmer mange bort, noe vi ser både i Italia og i Sentral- og Øst-Europa. Antagelig ville han kommet bedre ut om han hadde valgt seg «sine kriger» i stedet for å kjempe dem alle.

Tidlig i sin presidentperiode forsøkte han å bygge en sterk allianse med Berlin, men ble møtt med lunken respons og fikk ikke de resultater han ønsket. Da mister han fort interessen.

– Kan han bli en ny Angela Merkel?

– Nei. Å ta Merkels plass blir vanskeligere. Selv med en mindre erfaren kansler i Berlin, vil Tyskland vil fortsatt være Europas mektigste land i kraft av sin økonomi. Til tross for motstand hjemme, vinner han trolig valget og han lede Frankrike frem til 2027. Han er utvilsomt Europas sterke utenrikspolitiske leder.

– Macron sier det mange tenker og er enige om, men som få tør si åpent: Europa må våkne, man kan ikke lenger ta for gitt at USA stiller opp. Altfor mange land i Europa bedriver strutsepolitikk, stikker hodet i sanden og håper problemene går over. Norge også.

Men det er en stor feiltolkning å hevde at Macron er mot NATO. Snarere tvert om. Han mener Europa må styrke egen forsvarsevne og bygge komplementære strukturer i EU og NATO.

Macron er uredd og han klarer å drive frem ny politikk. Det er mangelvare blant europeiske ledere i dag. Samtidig er det en svakhet at han er unødig konfronterende og lite diplomatisk.

– Det er ikke riktig at han ikke er en alliansebygger, men det drukner litt i hans form. Macron har tatt en rekke initiativ på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området.

– Kan han bli Europas nye sterke leder etter Angela Merkel?

– Det lederskiftet er allerede skjedd. Angela Merkel er allerede sterkt svekket. Ikke som person, men innenrikspolitisk og gjennom en handlingslammet regjeringskoalisjon.

Martin Sandbu, kommentator Financial Times

Macrons fremste fordel at han har en strategisk visjon. Som USAs tidligere finansminister Tim Geithner sa, «plan beats no plan». Når Macron står overfor valg, vet han hvilke mål han ønsker å oppnå og tar beslutninger deretter. I så måte er han unik i Europa.

Han er mye svakere som taktiker. Mange kortsiktige feiltrinn støter bort potensielle allierte fra den langsiktige visjonen. En nedlatende personlighet gjør dette verre.

Macron ønsker å gå i spissen. Men han ønsker også å konfrontere sine naboland med virkeligheten slik han ser den. Ved å tvinge dem til å ta vanskelige valg om Europas strategiske fremtid, håper han at de vil slutte seg til hans strategi.

– Hvor taktisk lurt var det å slakte NATO bare uker før det viktigste NATO-toppmøtet? Hva ønsket han å oppnå?

Han har på lang vei rett: det strategiske samarbeidet med USA er nærmest dødt. Hans mål er å få andre land til å dele hans analyser og ikke late som om det gamle status quo vedvarer. Helt siden de Gaulle har Frankrike ønsket at Europa skal kunne handle mer uavhengig av USA på forsvarsfeltet.

