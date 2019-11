Mens Trump øker tollen og starter handelskriger, omfavner amerikanere flest frihandel som aldri før

Et av Donald Trumps hovedløfter til velgerne i valgkampen i 2016 var at han skulle få på plass nye og bedre handelsavtaler.

Kina hadde «voldtatt» USAs økonomi, mente forretningsmannen. NAFTA, frihandelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico, var en av de «verste handelsavtalene i historien». Også Tyskland og EU har fått gjennomgå. Unionen ble «opprettet for å utnytte USA», har Trump uttalt.

Presidenten har ikke bare snakket. Han har også handlet.

Tollsatsene på en stor andel av importen fra Kina er blitt økt kraftig, og kineserne har svart med tolløkninger på amerikanske varer. USAs mål har vært å presse Kina til å inngå en handelsavtale, men samtalene har foreløpig ikke ført frem. Imens raser handelskrigen videre.

Trump har også ilagt straffetoll på import av stål og aluminium til USA, noe som blant annet rammet EU og Norge. EU svarte med å øke tollen på import fra USA. Trump har også truet med å ilegge toll på biler, noe som potensielt kan ramme unionens økonomi hardt.

Presidenten har fått på plass noen nye handelsavtaler, blant annet med Japan og Sør-Korea og fremstilt dette som store seire. Kritikerne mener det i praksis er snakk om mindre justeringer.

Presidenten har også forhandlet frem en revidert versjon av NAFTA, kalt USMCA. Avtalen er imidlertid ennå ikke blitt ratifisert av Kongressen, til tross for et betydelig press fra Det hvite hus.

Høyeste på mange tiår

Mens organisasjoner som IMF og OECD mener at de økte tollsatsene er en hovedgrunn til at den globale veksten sakker av, har Trump har uttalt at handelskriger er «gode og enkle å vinne». Han omtaler seg selv som «tariff man».

Blant amerikanere flest er det imidlertid ingen tegn til at skepsisen til frihandel øker. Snarere tvert imot. En ny rapport fra Gallup viser at andelen som slutter opp om handel, er den høyeste siden målingene startet tidlig på 90-tallet. 74 prosent ser på handel som «en mulighet». Flere andre målinger har vist samme trend.

Det er en betydelig endring på relativt få år. Tilbake i 2012 var amerikanerne splittet på midten.

Gallups data dokumenterer også at det er økende støtte til frihandel både blant republikanere og demokrater. 79 prosent av demokrater og 70 prosent av republikanere ser på handel som en «mulighet». Og i begge partier har økningen vært skarp etter at Trump kom til makten.

Gallup mener årsakene til det er delte:

1) Republikanere støtter frihandel i større grad fordi de tror Trump vil holde sitt løfte om å lage mer fordelaktige handelsavtaler for USA.

2) Den økte støtten blant demokrater kan være en motreaksjon på Trumps motstand mot frihandel og især avtaler som NAFTA. Oppslutningen om NAFTA har økt voldsomt blant demokrater etter at Trump kom til makten. Blant republikanere har den stupt, viser målinger.

Lavere ledighet, mer glade i handel

En sterkere amerikansk økonomi kan også være en del av forklaringen. Oppslutningen om frihandel ser nemlig ut til å henge sammen med blant annet situasjonen på arbeidsmarkedet. I 2009, da tallet på arbeidsledige amerikanere nådde 9,1 prosent, så 45 prosent på frihandel som en trussel.

Siden har ledigheten rast ned til 3,5 prosent – det laveste nivået siden desember 1969. Andelen som ser på frihandel som en trussel, har i samme periode falt ned til 21 prosent.

Frihandelsmotstand blant demokrater

Alt dette er tross er det lite som tyder på at frihandelsvennlige kandidater vil prege presidentvalgkampen i 2020. Trump holder fast ved sin politikk, men også blant demokratene er det mange skeptikere.

Bernie Sanders, som ligger som nummer tre på målingene i den demokratiske nominasjonsprosessen, har lenge vært en motstander av frihandelsavtaler. Han stemte nei til NAFTA da avtalen ble ratifisert i 1993. Også Elizabeth Warren, som ligger som nummer to, har tatt til orde for en restriktiv handelspolitikk.

Også mer moderate politikere har inntatt mer proteksjonistiske standpunkter de siste årene. Hillary Clinton trakk støtten til Barack Obamas Trans-Pacific Partnership-avtale under valgkampen i 2016, etter tidligere å ha vært for. Trump tok USA ut av avtalen da han kom til makten i 2017.

Vagere Biden

Også Joe Biden, som er blant favorittene til å bli demokratenes presidentkandidat i 2020, er blitt vagere i sin støtte til frihandel.

– Vi kommer ikke til å gå tilbake til slik ting var i handelspolitikken. Vi trenger nye regler, har han uttalt.

Analyseselskapet Eurasia Group mener det ikke er gitt at demokrater vil tjene på å innta en mer positiv holdning til frihandel, selv om mange av velgerne tilsynelatende er for. De peker på at handelspolitikk ikke er en spesielt viktig sak for demokrater flest sammenlignet med helse og klima, og at de som virkelig bryr seg, har en tendens til å være sterke motstandere.

Inntil videre vil presidentkandidatene derfor foretrekke å angripe Trumps handelspolitikk og peke på at den skader amerikansk økonomi. Men de vil være vagere på hva det er de konkret vil endre og hva de vil beholde, tror analytikerne.