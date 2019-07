Flere land ber Iran om ikke å bryte atomavtalen

I en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet understrekes det at Storbritannia er fullt ut forpliktet til atomavtalen, men de ber Iran om umiddelbart å stanse sine planer om flere brudd på atomavtalen.

– Stor bekymring

Frankrike krever også at Iran stanser all aktivitet som går på akkord med avtalen, og uttrykker «stor bekymring» over uttalelsene fra Teheran.

– Vi krever på det sterkeste at Iran stopper alle aktiviteter som ikke oppfyller deres forpliktelser, sier utenriksministerens talsperson Agnes von der Muehll.

Fakta: Atomavtalen * Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016. * Avtalen som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram. * Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iranopphevet. * Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år. * Samtidig godtok Iran åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter. * Hvis Iran bryter avtalen, kan FNs sanksjoner gjeninnføres i løpet av 65 dager. * president Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden innført harde sanksjoner mot Iran. * Nøyaktig ett år etter kunngjorde Iran at landet trekker seg fra deler av avtalen. * Den 1. juli hadde Iran lagret mer anriket uran enn hva avtalen tillater. * Den 7. juli kom beskjeden om at landet samme dag ville anrike uran slik at den får en anrikingsgrad som er høyere enn hva avtalen tillater.

Også Tyskland kommer med en «kraftig anmodning» til Iran om at de stanser anrikingen av uran. I uttalelsene fra både Tyskland og Storbritannia heter det at de jobber sammen med de øvrige landene i atomavtalen om situasjonen.

Iran sier at landet hever anrikingsgraden på uran – les her

Også EU har reagert på Irans utspill. I en uttalelse fra talsperson Maja Kocijancic søndag kommer det frem at det kan bli aktuelt med et krisemøte.

Vil bryte avtalen

Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, og trådte i kraft i 2016. I fjor trakk president Donald Trump USA fra avtalen og gjeninnførte en rekke sanksjoner mot Iran.

Iran vil søndag bryte enda en av bestemmelsene i avtalen, knapt to uker etter at landet opplyste at det nå har mer anriket uran på lager enn hva avtalen tillater. Iranske tjenestemenn truer også med at landet innen 60 dager vil ta enda et skritt bort fra avtalen, men uten å utdype hva dette innebærer.

Iran har allerede mer anriket uran enn det avtalen tillater.