Historisk Nord-Korea-møte: Paven har troen, men mange er skeptiske

President Donald Trump ble søndag den første amerikanske presidenten til å besøke Nord-Korea da han møtte landets leder Kim Jong-un i grenselandsbyen Panmunjom.

Etter å ha tatt noen steg over grenselinjen fulgte Kim ham tilbake til sørkoreansk side av grensen.

Etter møtet uttalte Trump at atomsamtalene mellom de to landene skal gjenopptas i løpet av noen uker.

Samtidig påpekte den amerikanske presidenten at dette er noe som kan ta lang tid.

KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Spontantoppmøtet USAs president Donald Trump åpnet i helgen via Twitter for et møte med Nord-Koreas Kim Jong-un på landets grense mot Sør-Korea. Trump var på G20-møtet i Japan og skulle videre til Sør-Korea. Søndag rundt klokken 9 norsk tid møttes de to og snakket i 50 minutter. Tilnærmingen mellom landene har stått i stampe siden et mislykket toppmøte i Vietnam tidligere i år.

KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB scanpix

Kan ha andre motiver

Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, mener flere mulige motiver kan ligge bak Trumps historiske møte.

– Det er et risikabelt triks. Han kan få kritikk, spesielt fra demokratene, for å være venn med diktatorer. Det ser ut som han har en dyp interesse for å oppnå noe, sier Tikhonov.

Hva han ønsker å oppnå, er usikkert.

– Dersom Trump klarer å få til signeringen av en fredsavtale, vil det være hans største diplomatiske bedrift. Mest sannsynlig har han i hodet at han kan få fredsprisen, og det kan han jo også dersom det skjer. Det er noe ingen andre har klart å få til på 70 år, sier professoren.

En gyllen foto-mulighet

Associated Press’ nyhetssjef for Korea, Foster Klug, skriver også at det spekuleres rundt om møtet var mer enn bare en gyllen foto-mulighet.

Han skriver at når man først ser forbi de slående omgivelsene rundt møtet mellom de to, har mange eksperter en konsekvent og stadig dypere skepsis til om det ligger mer bak møtet enn Trumps egeninteresse.

Til tross for skepsisen om virkningene av søndagens møte, er det liten tvil om at det har vært forholdet mellom Trump og Kim har bølget frem og tilbake, noe Trump selv ofte nevner, skriver Klug.

Gregorio Borgia, AP/NTB scanpix

Paven er positiv

Paven er på den annen side en av dem som har troen på at møtet kan ha svært positiv effekt.

I sin ukentlige tale på Petersplassen søndag sa han:

– Jeg hilser hovedpersonene, med en bønn om at en slik viktig gest vil være et steg videre på veien til fred, ikke bare på den halvøya, men vil komme hele verden til gode.

Økonomisk gunstig

At det vil være penger å spare dersom en fredsavtale med Nord-Korea blir dratt i land, tror professor Tikhonov, kan være et annet mulig motiv for Trump.

– I dag har USA 27.000 soldater i Sør-Korea. Det er svært kostbart. Med en fredsavtale vil de kunne trekke mange av dem tilbake, sier han.

Tikhonov tror søndagens møte bare er begynnelsen.

– Ståstedene til de to landene er ikke identiske. Trump vil ha en umiddelbar nedrustning, mens Nord-Korea er mer opptatt av sikkerhetsgarantier og en gradvis nedrustning, sier han.

Han understreker at også Sør-Korea spiller en viktig rolle.

– Sør-Korea har sine egne kanaler som de bruker for å overtale nordkoreanerne til å komme nærmere et amerikansk standpunkt og en atomnedrustning, sier Tikhonov.

Spekuleres i sørkoreanske medier

Hong Min, en forskningspartner ved det koreanske instituttet for nasjonal forening, sier at møtet har «bidratt til god stemning» for å finne en felles plattform i forbindelse med atomsamtalene, skriver the Korea Herald.

Chun Young-woo, en tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver tror derimot det spontane møtet kom i stand ut fra desperasjon.

Han mener Nord-Korea har et sterkt ønske om å komme seg bort fra den nåværende økonomiske situasjonen, men at han ikke vet om det betyr at de også er villige til å endre sine standpunkter overfor USA.