Nylig avslørte den danske rikskringkasteren Danmarks Radio (DR) at selskapet Dan-Bunkering skal ha skaffet minst 30.000 tonn jetbensin som sørget for å holde russiske jagerfly på vingene under borgerkrigen i Syria.

Det danske shippingsselskapet skal ha foretatt minst seks leveranser med flydrivstoff som endte opp i Syria i 2016 og 2017, stikk i strid med sanksjonene som både EUs og USA innførte etter angrepene Bashar al-Assads regjeringsstyrker utførte mot sivile under borgerkrigen.

NTB-Scanpix/AP Photo/Vladimir Isachenkov

– Tanket russiske skip i Middelhavet

Dan-Bunkering, som er en del av et konsern som i omsetning er Danmarks 11. største virksomhet, skal ha handlet flydrivstoff for over 104 millioner danske kroner, skriver DR.

Kanalen viser til amerikanske rettsdokumenter og sentrale kilder hos danske myndigheter. Dansk politi etterforsker nå saken.

Jetbensinen skal ha blitt tanket over i russiske skip til sjøs i Middelhavet og deretter levert i Syria. Drivstoffet skal ha gjort det mulig for russiske jagerfly å gjennomføre rundt 6000 bombetokter i den avgjørende fasen av borgerkrigen, hevder DR.

Ø for Ødeleggende

Selskapet har nektet å svare på spørsmål om saken overfor Danmarks Radio. Men tidligere i juni gikk direktør Keld Demant i morselskapet Bunker Holding ut med en spesiell forklaring i et intervju med Avisen Danmark.

Det særdanske navnet «Søren» skal ha blitt feillest som «Syrien» i et amerikansk datasystem som brukes av Dan-Bunkerings bankforbindelse.

Dataprogrammet skal ifølge selskapsdirektøren ikke ha oppfattet den dansk-norske bokstaven ø. Det utløste en alarm hos rederiets bank, og førte til at myndighetene fikk et melding om mulig brudd på internasjonale sanksjoner og hvitvaskingsvarsel, fremgår det i artikkelen.

Søren også

Lørdag fikk imidlertid «Søren ble til Syrien»-forklaringen til Dan-Bunkering et skudd for baugen.

Ø-feilslutningen torpederes nærmest av Danske Bank, bankforbindelsen som innrapporterte rederiets transaksjoner til myndighetene.

Til DR forklarer banken at en intern alarm ikke i seg selv utløser melding til politi og myndigheter. Banken undersøker alltid selv om det grunn til å gå til videre med en sak, forklarer pressesjef i Danske Bank, Kenni Leth til DR.

– Vi kan ikke gå i detaljer om vår overvåking og screening av kunders transaksjoner. Men våre alarmer kan utløses av flere forhold. I de fleste tilfeller kan vi ganske raskt avklare om det er noe å følge opp og innrapportere til relevante myndigheter, skriver Leth.

Banken har taushetsplikt

Ifølge DR skal Danske Bank først ha varslet myndighetene om at Dan-Bunkering kan ha brutt EUs Syria-sanksjoner. Senere anmelder banken rederiet til handelsdirektoratet Erhvervsstyrelsen og dansk økokrim.

I saken sår også Danske Bank tvil om den konkrete forklaringen med ø-problemet. Banken deler nemlig aldri opplysninger om hva som utløser en innrapportert transaksjon eller andre detaljer med involverte parter – i dette tilfellet Dan-Bunkering

– Vi kan ifølge loven hverken fortelle kunder eller andre om innrapporteringer vedrørende mistenkelige transaksjonert eller aktiviteter, opplyser pressesjefen.

Viser til «objektivt» intervju

DR har spurt om hvor rederiets direktør har sin ø-forklaringen fra. Selskapets advokat svarer med å vise tilbake til artikkelen der toppsjefen er intervjuet:

«På spørgsmål om, hvor Dan-Bunkering har fået oplysningerne om Søren/Syrien fra, kan selskabet henvise til artiklen i Avisen Danmark, som objektivt beskriver den sags forløb, med den viden Dan-Bunkering har.»