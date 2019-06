Obamas klimapolitikk reversert – USA kan få nye kulldrevne kraftverk

Lederen for USAs miljøverndirektorat (EPA) Andrew Wheeler sier han forventer en økning i antall kullkraftverk som følge av at Obamas plan for ren energi (Clean Power Plan) er opphevet.

Onsdag signerte han den endelige versjonen av lovendringene.

Obama-administrasjonens plan var ment å bekjempe klimaendringene ved blant annet å utelukke kullkraftverk fra det amerikanske strømnettet. De siste årene har svært mange kullkraftverk stengt som følge av konkurranse fra billigere naturgass og fornybar energi.

Andrew Wheeler er jurist og har tidligere representert kullmagnaten Robert E. Murray, som drev lobbyvirksomhet mot Obamas miljøreguleringer.

Han har også vært rådgiver for senatoren James Inhofe, som er kjent for sin skepsis til at det foregår menneskeskapte klimaendringer.