Opptøyene fant sted i det overbefolkede Los Llanos-fengselet i Guanare i delstaten Portuguesa.

Opprøret startet da de innsatte krevde at deres familier skulle få lov å komme med mat til dem, til tross for restriksjoner som er satt i verk på grunn av koronaepidemien.

Blant de sårede var en offiser i nasjonalgarden, som ble skadd i granateksplosjon, og en fangevokter som ble stukket med kniv.

Fengselet ble bygd for 750 fanger, men har nå 2.500 innsatte, ifølge Carolina Girón i gruppa OVP som arbeider for innsattes rettigheter.

Hun sier at de innsatte er misfornøyd med at de ikke får ha besøk, og at de ikke får mat eller vann på grunn av restriksjonene som er satt i verk mot koronaepidemien.