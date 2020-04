Røe Isaksen: For tidlig å si hvem som er hardest rammet

De norske arbeidsledighetstallene skiller seg ut. Som Aftenposten har skrevet, ble 200 000 permittert bare i løpet av noen få dager i mars som følge av koronatiltakene som ble innført. De andre nordiske landene har også en sterk vekst i tallet på arbeidsledige, men kurven er ikke like bratt.

– Det er ingen tvil om at situasjonen for norsk økonomi og arbeidsmarkedet er veldig alvorlig. Dette er ledighetstall som vi omtrent ikke har sett i moderne tid, og spesielt når de kommer så raskt. Men å sammenligne på tvers av land, blir å sammenligne epler og pærer, sier Røe Isaksen.

Har andre ordninger

Vanligvis bruker man arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) for å gjøre sammenligninger på tvers av land. Som Aftenposten har skrevet, fanger ikke disse opp koronakrisen ennå fordi permitterte og oppsagte må ha vært uten arbeid en stund før de blir talt med.

De løpende arbeidsledighetstallene er derfor det beste øyeblikksbildet av hvert enkelt land. Men landene har ulike ordninger og tiltak som slår ulikt ut i statistikken. Blant annet har Danmark en ordning med lønnstilskudd til bedrifter.

– Danmark har ikke hatt en tilsvarende permitteringsordning som vi har, men har nå innført en annen ordning for bedriftene som innebærer at de ansatte forblir ansatte, selv om de i praksis er permitterte. De inngår derfor ikke i noen ledighetstall. Kort sagt kan vi ikke automatisk sammenligne det registrerte ledighetsnivået i Norge, Sverige og Danmark, sier Røe Isaksen.

– Kan den norske permitteringsordningen ha gjort at flere enn nødvendig er i ledighetskøen?

– Det er en viktig diskusjon å ta. Da koronakrisen kom, var det naturlig å bruke de verktøyene vi har. Men vi er nødt til å tenke gjennom om de er tilstrekkelige og gode nok. Selv om permitteringsreglene har tjent oss godt i mange år, og det er viktig at vi ikke tukler med dem, så er ordningene våre ikke tenkt for en situasjon der landet stengte ned over natten, sier Røe Isaksen.

Nito, som organiserer 91.000 ingeniører og teknologer, er bekymret over den sterke økningen i tallet på permitterte og oppsagte ingeniører. For å unngå unødvendige permitteringer, og for å holde hjulene i gang, ønsker de at det i tillegg innføres en tidsbegrensede lønnstilskudd.

Røe Isaksen sier at de ser til nabolandene og blant annet Danmark, der de har en ordning med lønnstilskudd til bedrifter for å holde på de ansatte.

– Jeg er åpen for å vurdere det, men slik jeg har sett det, mener jeg ikke det skal erstatte permitteringsordningen.

Han sier at de nå jobber kontinuerlig med grepene de skal gjøre, og at dette vil komme i revidert nasjonalbudsjett og en egen stortingsmelding om regjeringen vil gjøre for å stimulere norsk økonomi.