Ledere i helsesektoren i Rio og minst fire andre storbyer har advart om at sykehusene deres er på randen av kollaps, eller for overbelastede til å ta imot flere pasienter, skriver AP.

– Alt ligger til rette her for at pandemien skal bli mye mer alvorlig, sier Paulo Brandão, som er virolog ved universitetet i São Paulo.

Krisen kan bli dypere, da landet er på vei mot vinter, noe som gjerne fører til at luftveissykdommer forverres.

Tomt for kister

Myndighetene i São Paulo – Sør-Amerikas største by, med over 21 millioner innbyggere – har de siste to ukene utstedt dødsattest for 236 mennesker som har dødd i hjemmet, dobbelt så mange som før utbruddet, ifølge førstehjelpstjenesten SAMU.

Byen Manaus, som ligger i Amazonas, registrerte 142 dødsfall søndag. Av dem døde 41 hjemme. Ved byens største gravlund har arbeidere gravd massegraver

Brasils begravelsesindustri advarte forrige uke om at byen, som har 1,8 millioner innbyggere, er i ferd med å gå tom for kister, og at det «snart kan ligge lik etterlatt på gatehjørnene».

Silvia Izquierdo / AP / NTB scanpix

Mulige mørketall

Brasil har i offisielle tall registrert 4.500 koronarelaterte dødsfall, og nesten 67.000 smittetilfeller. Men det reelle antallet kan her, som i flere andre land, være langt høyere, blant annet på grunn av manglende testing.

Landets helsedepartement sier systemene er robuste, og at alle døde er gjort rede for. Enkelte forskere mener at over en million mennesker kan være smittet i Brasil.

I en analyse gjort av den britiske avisen Financial Times søndag, ble det avdekket potensielt enorme mørketall for koronarelaterte dødsfall verden over.

Silvia Izquierdo / AP / NTB scanpix

Bolsonaro toner det ned

President Jair Bolsonaro har tonet ned alvorsgraden ved viruset, og sagt at folk må gå tilbake til å leve livene sine som normalt, for å forhindre økonomisk krise.

Men de fleste delstatsguvernørene i landet har innført tiltak for å bremse smittespredningen, og oppfordret folk til å holde seg hjemme.

I midten av april fjernet Bolsonaro Luiz Henrique Mandetta som helseminister. De to hadde over tid vært i konflikt over håndteringen av koronakrisen.

Mandetta ønsket å innføre restriksjoner, mens Bolsonaro vil at landet skal gå tilbake til normalen så raskt som mulig.

Den nye helseministeren, Nelson Teich, har foreslått å lette på koronarestriksjonene som er blitt innført, blant annet sosial distansering.