Eksakt antall døde vites ikke da myndighetene foreløpig ikke har oversikt over situasjonen. Det fryktes også at folk ligger døde eller bevisstløse i sine hjem i de berørte områdene, men politiet sliter med å få undersøkt dette, på grunn av hensyn til egen sikkerhet.

Nyhetsbyrået AFP får bekreftet av politiet at fem personer er døde, mens Reuters siterer lokale myndigheter på at det er minst seks. Mumbai Mirror og Times of India skriver at minst åtte er døde, deriblant ett barn.

Minst 200 til sykehus

Til AFP opplyser politibetjent Swaroop Rani at mellom 200 og 500 personer mottar behandling på sykehus. Av skal minst 70 være bevisstløse.

Innbyggerne skal ha oppdaget lekkasjen fra fabrikken til LG Polymers, som lager plastikkprodukter, ved 3-tiden lokal tid.

Mange forlot hjemmene sine for å dra til et tryggere sted, men falt om på gatene. Videoer fra området viser personer som ligger i gatene uten å bevege på seg.

Over 5.000 personer skal ha fått reaksjoner som følge av lekkasjen, blant annet i form av pusteproblemer, skriver Times of India.

Lokale myndigheter forbereder mellom 1.500 og 2.000 sykehussenger for å ta imot dem som er blitt eksponert for gassen.

5.000 rammet

Swaroop Rani forteller at gassen lekket ut fra to tanker på 5.000 tonn som har vært uten tilsyn siden slutten av mars grunnet koronakrisen i landet.

– Vi rykket direkte ut da vi ble varslet. Man kunne kjenne gassen i luften og det var ikke mulighet for oss å være den mer enn i noen få minutter, sier hun til AFP.

Leger ved King George Hospital sier til Mumbai Mirror at gassen er styren, som rammer hjernen og ryggraden til dem som kommer i kontakt med stoffet.

Myndighetene har evakuert fem nærliggende landsbyer. Innbyggerne bes om å bruke våte masker eller kluter for å dekke til munn og nese.