For to år siden kom ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) inn i Forbundsdagen for første gang. Partiet fikk en oppslutning på 12,6 prosent av stemmene. Tyskland ble rystet langt inn i sin politiske sjel. Glemmes lærdommen fra andre verdenskrig?

– Det er ekte nazister i partiet, sa daværende utenriksminister Sigmar Gabriel (fra det sosialdemokratiske partiet SPD).