Irak har fått et nytt mysterium. Hvorfor blir militærbaser rammet av stadige eksplosjoner?

Sist søndag ble en gruppe irakiske soldater angrepet fra luften. Angrepet skjedde i Anbar-provinsen, bare 15 kilometer fra grensen til Syria.

To droner fra Israel gjennomførte angrepet, hevder en talsmann fra Folkets mobiliseringsstyrker (PMF) ifølge Reuters. En soldat ble drept, mens en annen ble skadet ifølge PMF.

Angrepet skjedde en knapp uke etter at en serie eksplosjoner rystet en militær flystasjon ved Balad, cirka 80 kilometer nord for Bagdad. Basen tilhører PMF, eller Hashd al-Shaabi, som de kalles i Irak. PMF består av en samling militser som formelt regnes som en del av Iraks sikkerhetsstyrker. De fleste militsene har gjennom mange år hatt et nært forhold til Iran og er ifølge kritikerne styrt fra Teheran, noe de selv benekter.

Lignende mystiske eksplosjon har skjedd minst tre ganger tidligere i baser og våpenlagre i Syria og Irak siden juni i fjor.

Alaa al-Marjani, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Eksplosjonene i Irak Søndag 25. august ble en soldat drept og en annen skadet i Anbar-provinsen i Syria. Folkets Mobiliseringsstyrker (PMF) la skylden på Israel. Tirsdag 20. august var det en stor eksplosjon i PMFs base ved Balad flystasjon 80 kilometer nord for Bagdad. 12. august var det en enda større eksplosjon i et våpenlaget i al-Saqr militærbase ved Bagdad. En person ble drept, og 29 ble skadet. 19. juli skjedde det en eksplosjon i en base ved Amerli. To iranere ble drept. Spekulasjonene går i retning av at basene er blitt bombet fra luften og at det mest sannsynlig er Israel som står bak.

Militsene legger skylden på USA og Israel

Denne uken hevdet PMF at USA hadde latt Israel fly fire droner inn i området for å gjennomføre angrepet 20. august.

– De amerikanske styrkene har det overordnede ansvaret, og vi vil holde dem ansvarlig for det som kan komme til å skje fremover, sa PMF-nestleder Jamal Jaafar Ibrahimi ifølge Reuters. Jaafar, som også er kjent som Abu Mahdi al-Mohandes, er ettersøkt av amerikanerne som en internasjonal terrorist.

Uttalelsen kan leses som en trussel om mulige hevnaksjoner mot amerikanske soldater i Irak, som det er cirka 5000 av.

Lederen i PMF, Faleh al-Fayad, sa senere at Jaafars uttalelser ikke gjenspeilte PMFs holdning, men også han mente «eksterne spillere» sto bak eksplosjonen.

Reuters/NTB scanpix

Netanyahu: Iran har ikke immunitet noen steder

Israel har ikke for vane å kommentere konkrete flyangrep de hevdes å stå bak, men statsminister Benjamin Netanyahu har bekreftet at de bomber mål i Irak og andre steder.

– Teheran har ikke immunitet noen steder … vi vil slå til, og vi slår til hvorhen det er nødvendig, sa Netanyahu da han ble konfrontert med bombingene i Irak under et besøk i Kiev 20. august.

Uttalelsen må leses nærmest som en tilståelse, mener den dansk-iranske forskeren Ali Alfoneh, som har skrevet bok om Irans revolusjonsgarde, sikkerhetsstyrken USA nylig stemplet som en terrorgruppe.

Netanyahu kom med en lignende antydning 22. august da han ble spurt av russisk TV om de ville slå til mot iranske mål i Irak ved behov.

– Vi opererer allerede – ikke bare ved behov, vi opererer mange steder mot en stat som vil utslette oss. Selvfølgelig ga jeg sikkerhetsstyrkene frie hender og instruerte dem om å gjøre alt som er nødvendig for å stoppe Irans planer, sa Netanyahu til Kanal 9.

Geert Vanden Wijngaert, AP/NTB scanpix

Israel og Iran i våpenkappløp

Han sier både Israel og Iran har sine begrunnelser for å agere slik de gjør.

– Iran vil avskrekke israelske angrep på Iran og forsøker å omringe Israel, blant annet ved hjelp av Hizbollah i Libanon og i mindre grad diverse palestinske grupper. Omveltningene i Irak og Syria har gitt Iran ytterligere muligheter til å etablere militærbaser som ved et krigsutbrudd kan legge press på Israels rakettforsvar Iron Dome, sier Alfoneh.

Israel er meget vel klar over iranernes tenkning og forsøker systematisk å redusere Irans kapasitet, men uten å bombe Iran siden det ville kunne utløse en større konflikt.

– Israel tror bombingen av iranske mål i Syria har vært så vellykket at Iran har måttet flytte sin strategiske tyngde til Irak. Derfor bomber Israel disse målene, sier Alfoneh.

Ali Al Fahdawi, Reuters/NTB scanpix

– Både USA og Israel vil svekke sjiamilitsenes fotfeste i Irak

Både Washington og Tel Aviv anser det som helt avgjørende at de får svekket sjiamilitsenes fotfeste i Irak og Syria, mener Henriette Ullavik Erstad, som er forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun har forsket på de sjiamuslimske militsene i Irak.

– Dersom USA og/eller Israel står bak disse angrepene, må det ses i sammenheng med den regionale maktkampen og Trump-administrasjonens strategi om maksimalt press mot Iran, sier hun.

– Det er ingen tvil om at denne kampanjen har økt i intensitet den siste tiden.

Hevder Iran er den største trusselen i Midtøsten

President Donald Trump tok i mai i fjor USA ut av atomavtalen med Iran og har innført tøffe sanksjoner mot presteregimet. Både USA og Israel har advart mot at Iran og militsene de støtter, utgjør den største trusselen mot sikkerheten i Midtøsten.

Israel har gjennomført over hundre bombeangrep i Syria.

– Det er grunn til å tro at Iran slår til i Irak for å hindre at iranske rakettvåpen kommer frem til Syria, skriver Anna Ahronheim i en analyse i Jerusalem Post.