Hva hadde du fått til da du var 16 år? Greta Thunberg er på listen over verdens 100 mest innflytelsesrike.

Hva hadde du utrettet da du var 16 år gammel? Onsdag talte Greta Thunberg for EU-parlamentet i Strasbourg og møtte pave Francis, torsdag sto det italienske senatet for tur, fredag deltar hun i ungdommens klimaprotest i Roma, og innimellom alt dette: En hedersbevisning som garantert blir lagt merke til av flere enn Time Magazines nærmere 30 millioner lesere.

Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»

– En ære

For blant presidenter, presidentfruer, fotballstjerner, Fortnite-legender, artist-ikoner og skuespillere står Thunberg på magasinets årlige liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden. Listen ble offentliggjort torsdag, og den svenske 16-åringen trekkes frem i klassen ledere.

– En ære, skrev Thunberg på Facebook.

Streiket utenfor Riksdagen

«Klimaendringene forandrer virkeligheten vår, og unge aktivister som Greta gjør alt i sin makt for å jobbe mot dem, og for å kreve en forandring», skriver Time, og siterer Thunberg på at vi ikke kan redde verden ved å følge reglene, for reglene må forandres.

Thunbergs berømmelse skjøt fart da hun i fjor valgte å streike og skulke skolen for klimasaken. Hun satte seg foran Riksdagen og holdt et skilt som sa «skolestreik for klimaet.»

I mars fulgte flere tusen skoleelever i Norge hennes eksempel.