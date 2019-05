USAS utenriksminister: President Maduro hadde planer om å flykte fra Venezuela tirsdag

Maduro hadde planer om å forlate landet tirsdag, men ble overtalt av Russland om å bli, ifølge USAs utenriksminister Mike Pompeo.

– Han hadde et fly klar på flyplassen. Slik vi forstår det var han klar til å dra i morges og Russland overtalte ham til å bli, sier Mike Pompeo til CNN tirsdag kveld.

Pompeo sier USA har informasjon på at Maudro var klar til å dra til Cuba, skriver NTB.

I intervjuet med CNN, som ble gjort fra beredskapsrommet i Det hvite hus, sier ministeren at det er «lenge siden noen har sett Maduro».

Pompeo sier USA er blitt fortalt av topper i den venezuelanske regjeringen at de kom til hoppe av dersom det kom et nytt opprør i landet. Disse er så langt fortsatt lojale til Maduro, skriver TV-kanalen.

I intervjuet uttrykker igjen USAs støtte til opposisjonsleder Juan Guaidó.

Avvises av Maduro

I en TV-sendt tale tirsdag kveld avviser presidenten planene, skriver The Guardian.

Også Russland avviser Pompeos opplysninger. Talsperson for det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova mener Pompeo sprer feilinformasjon.

I en uttalelse til CNN sier Zakharova at Washington «prøvde etter beste evne å svekke Venezuelas forsvar og at de nå bruker falske opplysninger som en del av en informasjonskrig».

Varslet reell maktovertagelse

Opposisjonsleder Guaidó publiserte tidlig tirsdag en video med seg selv der han varslet at en reell maktovertagelse i landet var «nær forestående».

Boris Vergara / AP

Videoen var filmet nær en militær flybase i hovedstaden Caracas, og Guaidó var omgitt av det som ser ut til å være flere tungt bevæpnede regjeringssoldater.

Guaidó har også flere ganger tidligere sagt at han er nær ved å over makten i landet, men aldri fra hovedstaden, og aldri omgitt av soldater.

Nøkkelen til makten i Venezuela er landets væpnede styrker, som inntil nå har holdt fast ved sin støtte til Maduro.

Tirsdag morgen lokal tid skjedde det noe som kunne bety en endring i militærets holdning: Soldatene som holdt vakt over opposisjonspolitiker Leopoldo Lopez (48), som satt i husarrest, løslot ham og fulgte med ham da han møtte Guaidó.

REUTERS/Ueslei Marcelino

Sikkerhetsstyrkene i Caracas aksjonerte voldsomt mot demonstrantene som støtter Guaidó. Videoopptak viser hvordan pansrede kjøretøyer kjørte rett inn i en folkemengde og flere mennesker ble skadet.

Fikk ikke følge av flere

Soldatene som hadde voktet Lopez skiftet rett og slett side i konflikten, men da kveldsmørket tirsdag senket seg over Caracas, så det ikke ut til at de hadde fått følge av flere.

Forsvarssjefen i Venezuela har uttrykt sin støtte til Maduro og 1. mai er det varslet ny demonstrasjon mot regimet i det kriserammede landet, der stadige strømbrudd, svikt i vannforsyning, internett- og telefonforbindelse de siste månedene har gjort hverdagen enda vanskeligere for vanlige mennesker.

Fra før av hadde mange vanlige innbyggere i Venezuela problemer med å skaffe mat, medisiner og andre forsyninger.

Juan Guaidó (35) er president i parlamentet og leder opposisjonen mot sittende president Nicolás Maduro (56). I januar erklærte Guaidó seg som midlertidig president i landet, men Maduro nektet å gå av.

Fakta: Krisen i Venezuela Nicolás Maduro har vært president siden 2013. Økonomien har forverret seg dramatisk i denne perioden.

I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den kunne å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

I fjor ble Maduro gjenvalgt i et valg som ble boikottet av deler av opposisjonen og kritisert av USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

23. januar i år utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president.

USA anerkjenner Guaidó som «legitim president» og har siden fått følge av rundt 50 land.

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen.

– Selv om et godt mulig scenario er at Maduro fortsetter ved makten også etter dagens hendelser, og det vil han så lenge de militære styrkene står ved hans side, så er det vanskelig å tenke seg at ting går tilbake til der det var mellom januar og i dag, sier seniorforsker Aslak Jangård Orre ved Christian Michelsens Institutt.

Han har fulgt situasjonen i Venezuela tett i mange år.

– I perioden fra januar til nå har Maduro i praksis tillatt at parlamentspresidenten har gått fri. Det vil de nok ikke tillate etter dette, Hvis Maduro-regimet gjenvinner kontrollen nå, vil de nok arrestere Guaidó, Leopoldo López og sikkert flere andre opposisjonsledere, og bli enda mer autoritære, sier Orre.

Han tror det vil demotivere opposisjonen i betydelig grad.

– Guaidó tok nok virkelig en sjanse med å sette i gang dagens begivenheter, men det må ses på bakgrunn av at alternativet hans var trolig å svinne hen i irrelevans.