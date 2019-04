Kirken var ett av seks steder der det gikk av bomber ved 7-tiden søndag morgen, norsk tid. Over 200 er drept og 450 skadet etter eksplosjoner ved kirker og hoteller på Sri Lanka.

Videoen under viser kaoset etter eksplosjonen i St. Sebastians kirke i Negombo, en annen av de tre kirkene som ble rammet. Negombo ligger like nord for hovedstaden Colombo.