Etter planen skulle retten settes i byen Salé klokken 9 torsdag formiddag -klokken 10 norsk tid. Flere forsvarere har imidlertid varslet at det vil bli bedt om at saken utsettes. Grunnen er blant annet at flere av de 24 tiltalte mangler forsvarer, noe som er obligatorisk etter marokkansk lov. Et annet hensyn er at fastemåneden ramadan starter mandag og kan påvirke sakens gjennomføring.

– I Marokko må alle tiltalte ha forsvarer. Det er obligatorisk. Jeg vet at tingretten har forsøkt å skaffe advokater til samtlige av de tiltalte, men at advokater ikke ønsker å påta seg oppdraget. De vil rett og slett ikke forsvare terroren, sier advokat Chawki Ajand til Stavanger Aftenblad , som er til stede i Marokko og dekker saken.

Rettssaken kan bli utsatt 15 dager, en måned eller lenger, sier han.

En representant fra det norske utenriksdepartementet vil være til stede når retten settes.

Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Det er ikke kjent om rettssaken vil gå for åpne eller lukkede dører. Fordi tiltalen mot de 24 mennene omhandler terror har heller ikke den vært offentliggjort, skriver Aftenbladet, men innholdet er kjent. Tiltalen skal omfatte å ha gitt sin tilslutning til en terrorhandling, for med overlegg å ha begått drap og for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

Spent

– Vi vet ennå ikke om saken blir utsatt. Vi venter spent på om det blir utsettelse eller ikke, sier Ueland-familiens bistandsadvokat Ragnar Falch Paulsen til NTB.

Ingen fra ofrenes familier vil være til stede når rettssaken starter.

– Jeg har på vegne av familien søkt om støtte til en marokkansk bistandsadvokat som kan ivareta den norske familiens interesser mens rettssaken pågår, sier Ragnar Falch Paulsen.

Det er fylkesmannen i Oslo og Viken som etter fastsatte regler kan innvilge støtte til advokatbistand i utlandet. Paulsen sier søknaden ennå ikke er avgjort, men at han regner med å få søknaden innvilget.

Inspirert av IS

Politiet pågrep raskt en av de tiltalte i Marrakech etter at drapene ble oppdaget 17. desember i fjor. Noen dager senere ble tre personer til tatt da de forsøkte å forlate byen med en buss. Alle fire er i alderen 25 til 33 år og har vokst opp under sparsomme kår og har begrenset skolegang, skriver nyhetsbyrået AFP. Alle har til felles at de relativt nylig konverterte til radikal og konservativ salafisme.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

En av de tiltalte er en sveitsisk-spansk mann som skal ha hjulpet til med treningen av drapsmennene. De øvrige er tiltalt for å ha hatt kontakt med de drapstiltalte mennene.

Den omtalte terroristcellen var ifølge marokkansk antiterrorpoliti inspirert av IS-ideologi, men skal ikke ha vært i kontakt med noen jihadistgrupper i konfliktsoner. IS har heller aldri uttrykt at den står bak handlingene.

Både norsk og dansk politi har vært involvert i etterforskningen av drapene. Dansk politi har siktet 14 personer for å ha delt videoen som viser det ene av de to drapene. I Norge har Kripos først og fremst rettet innsatsen mot å stanse spredningen av filmen og har ikke siktet noen for dette.