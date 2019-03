Huawei øker overskuddet tross uro og press fra USA

Etter skatt satt kinesiske Huawei igjen med et overskudd på 59,3 milliarder yuan, opplyser selskapet i en pressemelding. Beløpet tilsvarer 76 milliarder kroner med dagens kurs.

De samlede inntektene økte med 20 prosent, mens veksten i konsumentmarkedet var på hele 45 prosent. Det ga altså en vekst på 25 prosent i overskuddet.

– På veien videre vil vi gjøre det vi kan for å riste av oss eksterne distraksjoner, styrke ledelsen og nærme oss våre strategiske mål, sa styreformann Guo Ping.

Tungt år

Det siste året har Huawei kjempet i politisk og juridisk motvind i flere land.

I desember ble selskapets finansdirektør, som også er datteren til Huaweis grunnlegger, arrestert i Cana. Hun risikerer utlevering til USA der hun og selskapet er tiltalt for å ha løyet for amerikanske banker for å omgå amerikanske sanksjoner mot Iran.

I tillegg er en rekke land bekymret for spionasje og mulige koblinger mellom selskapet og kinesiske myndigheter. Noen land forbyr derfor Huawei å bygge ut viktig infrastruktur. Norge er i tenkeboksen i spørsmålet om Huawei skal få være med på utbyggingen av neste generasjon mobilnett.

– Ingen risiko

Guo gjentar forsikringen om at selskapet ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten: Han antyder at Huaweis markedsdominans gjør dem til et selskap å regne med i den kommende utrullingen av 5G-nettet verden over.

– Vi er overbevist om at de selskapene som velger å jobbe med Huawei, vil være de mest konkurransedyktige i 5G-æraen, sier styreformannen.