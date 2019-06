12 personer er drept og fire kritisk skadet i en masseskyting i Virginia Beach i USA. Gjerningsmannen ble også drept på stedet.

Mannen skal ha vært ansatt i en kommunal bygning i byen Virginia Beach, som ligger på østkysten sør for Washington DC.

De drepte og skadede skal ha vært hans arbeidskolleger. Han blir beskrevet som en langtidsansatt ved Virginia Beach Public Utilities Department av Associated Press.

Han begynte å skyte idet han ankom kommunesentret i byen like etter klokken 16 lokal tid, opplyser politisjef James A. Cervera på en pressekonferanse. Bygningen skal ikke ha vært tungt sikret, og byens politistasjon holdt til i en annen del av det kommunale kontorkomplekset.

– Vi vil bare si navnet hans én gang

Sent fredag kveld ble gjerningsmannen identifisert som DeWayne Craddock. Ifølge The Wall Street Journal er gjerningsmannen en 40-år gammel ingeniør, som har kjøpt flere våpen den siste tiden.

Cervera sa at Craddock hadde en .45 kaliber pistol med lyddemper og flere «utvidede magasin». Én av de døde ble skutt av gjerningsmannen i en bil utenfor bygningen.

Politisjefen beskrev scenen på åstedet som en «krigssone».

– Vi kommer til å si gjerningsmannens navn én gang. Bare én gang. Deretter vil vi bare referere til ham som den tiltalte, sa politisjefen.

Cervera opplyste at politibetjentene og den mistenkte hadde engasjert i en lang våpenkamp på flere steder i bygningen, og at gjerningsmannen hadde ladd om flere ganger.

– Dette er den mørkeste dagen i Virginia Beach, sa ordfører Bobby Dyer på pressekonferansen fredag kveld.

Kaitlin McKeown / TT NYHETSBYRÅN

Tillatt med våpen i offentlige bygg

Virginias våpenlover er blant USAs minst strenge. Det er lov å ta med seg våpen inn i alle offentlige bygninger, bortsett fra skoler og domstoler.

Delstaten var åsted for en av de aller verste skytemassakrene i amerikansk historie i 2007, da Seung-Hui Cho drepte 32 personer på universitetet Virginia Tech.

Det har vært to skoleskytinger med dødelig utfall i USA bare den siste måneden. To personer ble drept og fire skadet på University of North Carolina, mens én ble drept og åtte skadet på en skole i Colorado.

Reuters

Beskriver de dramatiske minuttene

Megan Banton jobber i bygningen og var til stede under hendelsen. Overfor Associated Press forteller hun om hvordan hun opplevde de dramatiske minuttene da angrepet startet.

Sammen med rundt 20 kolleger barrikaderte hun seg inne på et kontor ved å dytte en pult opp mot døren, forteller hun.

– Vi forsøkte å gjøre alt vi kunne for å holde alle trygge. Vi var alle bare så redde. Det føltes som at vi var med på noe som ikke var virkelig. Du blir så redd når du hører skuddene, beskriver hun.

Politimann skutt

En politimann ble skutt, men skal ha blitt reddet av sin skuddsikre vest, melder amerikanske medier.

L. Todd Spencer / TT NYHETSBYRÅN

Den mistenkte gjerningspersonen skjøt og drepte personer over flere etasjer i bygningen, ifølge politiet.

Tilstanden er kritisk for flere av de skadede, ifølge CNN. Kommunesentret ble satt under såkalt lockdown under skyteepisoden. Vitner forteller at folk i bygningen gjemte seg under pultene sine, skriver CNN.

Siden hendelsen skjedde på slutten av arbeidsdagen var mange på vei hjem fra jobb. Flere hadde allerede dratt hjem da hendelsen skjedde.

Virginia Beach er den største byen i delstaten Virginia, som ligger på østkysten.

Saken oppdateres.