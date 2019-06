Dommen falt i retten i Oldenburg onsdag. Han var tiltalt for 100 drap, men ble ikke funnet skyldig for 15 av drapene på grunn av manglende bevis.

I retten har Högel tilstått 43 av drapene, nektet for fem, og sagt at han ikke husker de resterende 52.

42-åringen sier han valgte ofrene sine tilfeldig. Retten har ikke vært i stand til å fastslå akkurat hvor mange Högel har drept, fordi drapsmannen ikke husker, og fordi mange av hans sannsynlige ofre ble kremert før det ble gjennomført obduksjon.

Reuters/NTB scanpix

Største i Tyskland

Saken er den største massedrapssaken i Tyskland siden andre verdenskrig. Högel sto tiltalt for med overlegg å ha gitt pasienter overdoser av medisin, slik at de fikk hjertestans og han kunne redde dem i siste liten. I svært mange tilfeller endte det fatalt for pasientene.

Ifølge DPA varierte ofrene i alder fra 34 og 96.

Högel arbeidet ved et sykehus i Oldenburg mellom 1999 og 2002, og ved et annet sykehus i nærliggende Delmenhorst fra 2003 og 2005. Drapene fant sted mellom 2000 og 2005.

Pågrepet i 2005

Tyskeren har allerede tilbrakt et drøyt tiår i fengsel. Han ble pågrepet allerede i 2005, og tre år senere ble han dømt til syv års fengsel for drapsforsøk.

Etter press fra pårørende ble det ny rettssak i 2014-2015, og her ble han funnet skyldig i drap og drapsforsøk på fem andre ofre. Dommen lød på 15 års fengsel, som er lovens strengeste straff i Tyskland.

Högel ba i retten onsdag sine ofres familier om tilgivelse:

– Jeg vil gjerne inderlig si unnskyld for alt jeg gjorde mot dere gjennom disse årene.