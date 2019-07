68.000 overdosedødsfall i USA

Foreløpige tall fra Centers for Disease Control and Prevention viser at det ble meldt fra om i underkant av 68.000 overdosedødsfall i 2018.

Det er en liten nedgang fra året før og den første nedgangen på over 30 år.

Tallet er midlertidig og det ventes at det vil stige, men neppe passere 69.000, blir det opplyst.

Helt siden 1990 har antallet overdosedødsfall økt år for år i USA, og det toppet seg i 2017 da det passerte 70.000.

Antallet overdosedødsfall per innbygger er nå syv ganger så høyt som det var for en generasjon siden.