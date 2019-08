Oslo er en av verdens dyreste byer å kjøpe øl i

Det kommer trolig ikke som en overraskelse, men er nok en gang bekreftet: Alkoholprisene i Norge er en god del høyere enn andre steder i verden.

I Oslo koster en halvliter i gjennomsnitt 7,95 pund, som tilsvarer rundt 86 norske kroner. Det viser en gjennomgang prissammenligningsjenesten Finder har gjort.

Finder har sett på ølprisene i de mest befolkede byene i 165 land og i 42 byer i Storbritannia, og oversikten viser at det bare er i Doha og i Dubai at en halvliter koster mer enn den gjør i Oslo.

Der ligger prisen på henholdsvis 10,3 og 9,9 pund, som tilsvarer 112 og 107 kroner.

Tre ganger dyrere

Halvliterprisen i Oslo er tre ganger så høy som snittprisen for alle byene Finder har gått gjennom, som er på 28 kroner.

Den billigste halvliteren får man i Maputo, hovedstaden i Mosambik. Der koster det 39 pence for en «pint» – som tilsvarer 4,2 norske kroner. Også i Caracas i Venezuela er det mulig å få seg et glass til under ti kroner, der koster en halvliter 42 pence. Venezuela er dog rammet av hyperinflasjon og enorme økonomiske problemer, noe som gjør at mange innbyggere knapt har råd til mat.

Disse fem byene har høyest snittpris for en halvliter:

Doha, Qatar £10.30 - 112 kroner Dubai, De forente arabiske emirater £9.92 - 108 kroner Oslo, Norge £7.95 - 86 kroner Manama, Bahrain £7.76 - 84 kroner Reykjavik, Island £7.00 - 76 kroner

Disse fem byene har de laveste halvliterprisene:

Maputo, Mosambik £0.39 - 4 kroner Caracas, Venezuela £0.42 - 5 kroner Juba, Sør-Sudan £0.47 - 5 kroner Pyongyang, Nord-Korea £0.70 - 8 kroner Tasjkent, Usbekistan £0.76 - 8 kroner

Prisene i gjennomgangen er basert på data fra levekostnadsnettstedene Expastian og Numbeo. Tallene er ikke justert for befolkningens kjøpekraft.

Øhman Rolf / Hansen Trond Bruce

Dyrt med date

Også i mai kapret Oslo en topplassering på en liste over høye ølpriser.

Deutsche Bank lager hvert år en gjennomgang av levestandard og priser på ulike tjenester rundt om i verden, og i kategorien «øl på en nabolagspub» havnet Oslo på annenplass med en halvliterpris på 9,8 dollar, eller 87 norske kroner.

Også i den tyske bankens gjennomgang får Dubai prisplassen over, mens København følger like bak Oslo med en halvliterpris på 76 kroner.

Den tyske bankens rapport har også en oversikt over hvor i verden det er dyrest å gå på en «billig date». Det defineres som en middag eller lunsj for to på en pub eller diner, taxitur, brus, to kinobilletter og et par øl.

Også i denne kategorien havner Oslo på annenplass, bare slått av Zürich i Sveits. En kveld for to slik banken har definert den, koster i de to byene henholdsvis 1458 og 1804 norske kroner.

Den rimeligste daten får du i Kairo i Egypt, til 373 kroner.

Saken fortsetter under listen.

Dårlige vaner-indeks

Fem øl og to pakker sigaretter defineres av Deutsche Bank som en «dårlig vane-pakke», og også i denne kategorien har de laget en prisoversikt. Sigaretter og øl er dyrest i Melbourne i Australia, der man må ut med 692 kroner for pakken.

Oslo følger hakk i hæl, her koster det ifølge banken 687 kroner å kjøpe fem øl og to sigarettpakker.

Den laveste prisen på sigaretter og øl får du Lagos i Nigeria for 111 kroner.