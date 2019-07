CNN: Assange brukte Ecuadors ambassade til å manipulere presidentvalget i USA

Dokumenter CNN har fått tilgang til viser at Assange skal ha møtt russiske hackere inne i ambassaden, og ha bygget opp ambassaden til å bli en kommandosentral for å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Her skal Assange blant annet ha fått kraftig utstyr for å gjennomføre overføringer av mye data, kun uker før Wikileaks mottok informasjon som var innhentet av russiske hackere.

Opplysningene kommer frem gjennom flere hundre overvåkingsrapporter som et spansk sikkerhetsselskap har laget på oppdrag fra Ecuadors regjering.

Fikk minst 75 besøk på ambassaden

Assange skal ha fått tilgang til kraftig internettforbindelse, telefontjenester og jevnlig tilgang til profesjonelle besøkende og personlige gjester. Dokumentene slår fast at dette har hjulpet Assange til å holde Wikileaks aktivt.

Det er tidligere avslørt at russiske hackere blandet seg inn i det amerikanske valget med mål om at Donald Trump skulle vinne over sin motkandidat Hillary Clinton.

Juni 2016, den samme måneden som demokratene varslet at de hadde blitt hacket, skal Julian Assange ha vært svært opptatt inne i ambassaden. Sikkerhetsansatte skal nemlig ha jobbet overtid for å håndtere minst 75 besøk til Assange, nesten det dobbelte av mengden besøk som sikkerhetstjenesten hadde loggført dette året.

Assange annonserte også sine planer om å frigi nytt materiale om Hillary Clinton denne måneden. I Mueller-rapporten blir det opplyst om at de russiske hackerne brukte falske identiteter i all sin kommunikasjon med Wikileaks. Blant annet skal de ha sendt e-post og Twitter-meldinger direkte til Wikileaks Twitter-konto.

Begjært utlevert til USA

Assange søkte i 2012 tilflukt i Ecuadors ambassade i London for å unngå å bli utlevert til Sverige, der han var mistenkt for seksuelle overgrep.

Han ble pågrepet tidligere i år da Ecuador trakk tilbake beskyttelsen, og er nå fengslet i 50 uker for å ha brutt kausjonsbetingelsene. USA har begjært ham utlevert.