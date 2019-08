Uber og Pokémon Go – slik bruker demonstrantene i Hongkong apper for å lure myndighetene

– Dette er gode eksempler på at protestbevegelsen bruker kreative og nyskapende løsninger i demonstrasjonene sine, sier Tore Wig, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiO.

Den siste tiden har unge demonstranter i Hongkong tatt i bruk mer uortodokse metoder for å unngå myndighetenes radar. Apper som Tinder, Pokémon Go og Uber er blant de digitale verktøyene demonstrantene nå bruker for å mobilisere.

Demonstrasjonene i Hongkong har over lengre tid vært preget av flere kraftig håndgemeng mellom politi og aksjonister. Søndag gikk politiet svært brutalt til verks mot demonstranter. Flere titalls ble arrestert og en rekke demonstranter ble skadet.

Tirsdag kveld tok opprørspoliti seg inn på flyplassen i Hongkong med pepperspray og køller, ifølge flere medier. Årsaken skal ha vært at en gruppe unge demonstranter overfalt en mann de mistenkte for å være agent for myndighetene.

Aftenposten i Hongkong: I går gikk Hongkong-demonstranter amok. Nå ber de om unnskyldning.

Fakta: Demonstrasjonene i Hongkong I april la Hongkong-leder Carrie Lam frem et lovforslag som vil gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til andre land, deriblant Kina. Forslaget utløste store demonstrasjoner i Hongkong. Mange var også sinte fordi ledere fra demonstrasjonene i 2014 ble dømt til fengsel. Demonstrasjonene fortsatte gjennom våren og toppet seg 16. juni, da anslagsvis to millioner mennesker deltok i protestene. Det bor rundt 7,5 millioner mennesker i Hongkong. Lovforslaget ble lagt på is, men demonstrantene krever at det blir trukket for godt og at myndighetene trekker tilbake en uttalelse om at protestbevegelsen består av «opprørere». Søndag gikk politiet svært brutalt til verks mot demonstranter. Flere titalls ble arrestert og en rekke demonstranter ble skadet. En kvinne ble truffet i øyet av en gummikule. Mandag måtte Hongkong-flyplassen stenges fordi demonstranter okkuperte avgangshallen. Etter å ha åpnet igjen på tirsdag ble flyplassledelsen på nytt tvunget til å avlyse alle utgående flyvninger. Demonstrantene opererer uten en klar ledelse. Mange mener at kampen står om Hongkong overlevelse som en kinesisk region med en unik grad av selvstyre, ytringsfrihet og demokrati.

Sier de jakter pokemons

– Demonstrantene benytter seg av dette for å gjøre det vanskeligere for regjeringen å få has på dem, og for å gjøre det lettere for protestantene å koordinere protester og demonstrasjoner, sier Wig.

BBC forteller at demonstranter bruker spillet Pokémon Go, appen der spillerne beveger seg rundt for å fange virtuelle monstre, som unnskyldning for å samles når politiet dukker opp. Bibelgrupper eller historievandringer brukes også som fordekte protester.

Wig kan ikke si noe om hvor utbredt akkurat disse spesifikke formene for bruk av teknologi i protestaksjon er, men forteller at bruken av ny teknologi for å utfordre regjeringen har en lang historie.

– At protestanter bruker ny teknologi for å fremme sin sak er ikke nytt. Under den arabiske våren brukte man digitale sosiale nettverk for å organisere protester.

Han har imidlertid aldri hørt om noen protestbevegelse som har brukt Pokémon Go før, og tror derfor at det kan være første gang.

Flere andre apper som også er godt kjente i Norge, brukes i Hongkong.

Taxivirksomheten Uber, som lar skysstrengende passasjerer komme i kontakt med privatsjåfører, er en av dem. For aktivister i Hongkong brukes appen som rømningsmulighet under demonstrasjoner, ifølge BBC, som har snakket med flere som har brukt Uber til dette formålet.

På fullstappet kollektivtransport sendes også informasjon om tid og sted for demonstrasjoner gjennom wi-fi og Bluetooth i overføringstjenesten Airdrop.

En grunn til at mange slipper unna

Ifølge nettstedet Abacus brukes også datingappen Tinder til å sende informasjon om tid og sted for demonstrasjoner, men BBC har ikke kilder som bekrefter dette.

En Twitter-bruker viser imidlertid hvordan han tilsynelatende har fått informasjon om demonstrasjoner via datingappen:

So it’s come to this—I’m getting protest info on Tinder pic.twitter.com/bMfRYCJv1T — Gavin Huang (黄藹禧) (@GavinHuang) August 1, 2019

En demonstrant BBC har snakket med, sier at bruken av apper er nøkkelen til demonstrantbevegelsens «lederløse natur», og en viktig grunn til at mange i Hongkong har sluppet unna fengsel.

– Hvis vi hadde sagt at vi var på vei til en uautorisert demonstrasjon, ville det gitt politiet gode beviser for å sikte oss, sier demonstranten.