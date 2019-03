To sykehuskilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at ti døde er tatt imot på et likhus i Suez etter ulykken i Ain Sokhna torsdag.

Pårørende samlet seg utenfor likhuset. Myndighetene har verken oppgitt noe endelig dødstall eller bekreftet hvor eksplosjonen skjedde.

Lokale medier har oppgitt ulike tall på døde og skadde etter industriulykken.

Ain Sokhna ligger i Suez-provinsen, rundt 130 kilometer sør for Kairo. Byen er både et yndet feriemål og et industrisenter med flere fabrikker.