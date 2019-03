Siktelsen mot Jussie Smollett er frafalt

Smollett, mest kjent fra TV-serien «Empire», ble i begynnelsen av mars tiltalt på 16 punkter, blant annet for å ha løyet om et rasistisk overfall.

I en uttalelse tirsdag sier advokatene til skuespilleren at siktelsen er frafalt.

I vinter fortalte skuespilleren til politiet i Chigaco at han hadde blitt fysisk angrepet av to menn, og at de kom med rasistiske og homofobiske ytringer mot ham. Etter angrepet fikk Smollett støtteerklæringer fra hele USA.

Senere samme måned ble skuespilleren pågrepet for å ha diktet opp historien og for å ha iscenesatt angrepet. Han ble senere løslatt mot kausjon. Nå er siktelsen frafalt.

Takket for støtten

– Jeg har snakket sant på alle mulige måter siden første dag, sier Smollett.

Skuespilleren sier at han nå vil begynne å jobbe igjen, og gå videre i livet. Tirsdag takket han familie, venner og støttespillere som har hjulpet han gjennom den vanskelige tiden.

Statsadvokaten i Chicago har foreløpig ikke kommet med noen forklaring på hvorfor siktelsen mot Smollett er frafalt. Selv forklarer 36-åringen at han aldri frivillig ville ha påført familien sin en slik smerte.

– Jeg ville ikke ha vært i stand til å gjøre noe av det jeg har blitt anklaget for, fortsetter han.

Stor sak

Det var overvåkingsbilder fra stedet som satte politiet på sporet av to nigerianske brødre. En av dem er Smolletts personlige trener. Deres forklaring bidro til at Smollett ble mistenkt for å ha spilt en aktiv part i sitt eget overfall.

Saken har fått stor oppmerksomhet i USA.

USA går gjennom en polarisert politisk periode der spenninger på bakgrunn av politiske, etniske og religiøse skiller har blitt et økende samfunnsproblem. Flere amerikanere har anklaget Smollett for å ha forsøkt å helle bensin på bålet.