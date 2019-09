Storbritannias statsminister om brexit-forslag: Uaktuelt med ytterligere utsettelse

Saken oppdateres.

Storbritannias statsminister Boris Johnson gjentok at Storbritannia vil forlate EU 31. oktober – uansett – på en pressekonferanse mandag kveld.

– Vi forlater EU 31. oktober, «no ifs or buts», sa Johnson på pressekonferansen.

Han antyder at det vil bli gjennomført et nyvalg dersom det stemmes for et forslag som har som intensjon å utsette brexit i morgen, selv om han ga uttrykk for at han ikke ønsket dette.

– Jeg vil ikke ha et nyvalg, dere vil ikke ha et nyvalg, sa Johnson.

Han sa også at han hverken trodde eller håpet at det vil stemmes over en «meningsløs utsettelse» i parlamentet, men at dersom det skjer, vil det gjøre videre forhandlinger umulig.

Vil tvinge gjennom tre måneders utsettelse

Samtidig vil det fremmes et lovforslag i Underhuset som vil tvinge statsminister Boris Johnson til å utsette brexit til 31. januar. Ifølge en Reuters-kilde vil det skje på tirsdag.

Labour-representant Hilary Benn skal fremme forslaget i Underhuset, opplyser han selv på Twitter. Der har han lagt ut det fire siders lovforslaget i sin helhet. Den britiske nasjonalforsamlingen trer sammen for første gang etter sommerferien tirsdag.

Lovforslaget skal gi regjeringen tid til å få på plass en ny avtale med EU. Hvis ikke må regjeringen søke parlamentets spesifikke godkjennelse for å forlate EU uten utmeldingsavtale.

– Formålet med lovforslaget er å forsikre seg om at Storbritannia ikke forlater EU den 31. oktober uten en avtale, med mindre parlamentet gir sin tillatelse, skriver Benn på Twitter.

Johnson understreket på pressekonferansen at han «ikke under noen som helst omstendigheter» vil be EU om en brexitutsettelse.

Tverrpolitisk støtte

Dersom regjeringen hverken får på plass en ny avtale eller får godkjennelse fra parlamentet, må statsministeren be Europarådets leder om en utsettelse på tre måneder innen den 19. oktober, ifølge lovforslaget.

Benn opplyser at lovforslaget har støtte fra representanter fra flere partier som alle er enige i at konsekvensene av en hard brexit vil bli svært skadelig for landet og økonomien.

Det var ventet at både opposisjonen og enkelte konservative opprørere vil gå offensivt ut allerede første dag i et forsøk på å hindre en hard brexit. De har knapt med tid, ettersom Johnson vil suspendere Parlamentet i en drøy måned fra neste uke.