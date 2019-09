Krever at Norge tar grep etter oljelekkasjene. Den norske ministeren henviser til Equinor.

De krever at Norge kommer og rydder opp etter at Dorian påførte Equinors oljeanlegg på Bahamas store skader.

Sam Teicher og Luke Hopper frykter store miljøkonsekvenser av oljelekkasjene. Da de tok seg frem til det norske anlegget på torsdag og fredag, ble de møtt av trær og gress dekket i olje, døde fregattfugler smurt inn i svart griseri og olje som fløt på veiene.

Staten eier to tredjedeler av aksjene i Equinor. I en SMS via en kommunikasjonsrådgiver sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) at skadeomfanget fremdeles er svært uoversiktlig.

– Som det går frem i pressemeldingen fra Equinor, så jobber selskapet med å få oversikt. Vi har full tillit til at Equinor håndterer situasjonen på Bahamas på beste måte for de ansatte og selskapet, sier Freiberg.

– 100 personer jobber på fulltid

Equinor sier at det så langt er observert olje på terminalområdet og i forlengelsen av det. Foreløpig har de ikke fått informasjon om at det er observert olje på havet i nærheten av terminalen.

– Vi tar dette veldig på alvor, sier Erik Haaland, talsperson for selskapets utenlandsvirksomhet.

– Når kommer dere og begynner oppryddingen?

– Rundt 100 personer jobber nå på fulltid i Norge, USA og på Bahamas som en del av beredskapsorganisasjonen i Equinor, sier han.

Equinor jobber med å få personell og utstyr til opprydding fra Miami og Ft. Lauderdale i Florida.

– Arbeidet vil bli igangsatt så snart det lar seg gjøre, sier Haaland.

Carina Johansen / NTB scanpix

Equinor har fått bekreftet at alle de 54 ansatte som var på Bahamas er trygge.

– Vi jobber nå for å sikre at de og deres familier har det de trenger når det gjelder mat, vann og andre behov, sier Haaland.

NTB skriver lørdag formiddag at det nå er bekreftet at 35 personer er omkommet på Abaco-øyene og åtte på Grand Bahamas. Helsemyndighetene advarer om at dødstallene vil stige ytterligere.

– Vi erkjenner at mange er savnet og at antall døde er ventet å øke betraktelig. Dette er en av de harde realiteter vi må takle i mørkets time, sa statsminister Hubert Minnis fredag kveld ifølge NTB.

Coral Vita/Sam Teicher

De lokale miljøvernere mener det norske anlegget burde vært bygget for å tåle en kategori 5-orkan, siden det ligger midt i «løypa» til orkanene i området. De mener Equinor har undervurdert risikoen.

– Konstruksjonen av oljeterminalen på South Riding Point har tatt hensyn til at den ligger i et orkanutsatt område. Orkanen Dorian er blant de kraftigste som er observert og stormen lå over Bahamas i lang tid, noe som har ført til store skader på infrastruktur i hele øygruppen, sier Haaland.

Miljøvernerne håper Equinor vil bygge opp igjen med tanke på fremtidige utfordringer og øyas sårbare og uberørte natur.

– Det er viktig for Equinor å ivareta naturen på og rundt terminalen på Bahamas. Vi jobber nå for å få full oversikt over omfanget av utslippet og legge robuste planer for håndtering på kort og lang sikt, sier Haaland.