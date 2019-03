Demonstrantene startet på marsjen sin midt i London, med plakater hvor det sto «den beste avtalen er ingen Brexit» og «vi forlanger folkeavstemning». Trolig er lørdagens demonstrasjon den største hittil blant dem som er anti-brexit.

Statsminister Theresa May vil legge frem sin brexit-plan til avstemning for tredje gang, men ikke hvis hun skjønner at hun ikke får flertall. Underhuset har avvist avtalen hennes to ganger tidligere.

«Fremtiden stjeles»

I et brev til parlamentarikerne fredag kveld, skrev May at hun i neste uke vil legge frem sin brexit-plan til avstemning i Parlamentet. Dette skjer imidlertid kun dersom hun får tilstrekkelig støtte for den.

Demonstrasjonstoget var fullt av mye underfundig, britisk humor, men også fortvilelse.

– Jeg ville ha følt det annerledes om dette var en fornuftig prosess med velvalgte løsninger. Men det er jo fullstendig kaos, sa 59 år gamle Gareth Rae til Reuters. Han hadde reist fra Bristol for å delta.

18 år gamle Phoebe Poole var like tydelig:

– Det er som om fremtiden stjeles fra oss. Det er vår generasjon som må leve med konsekvensene av denne katastrofen, sa hun.

KEVIN COOMBS

PETER NICHOLLS

Kirsty Wigglesworth

Dersom ingen avtale får gjennomslag, har EU forskjøvet fristen for å komme opp med en ny plan til 12. april. Det melder BBC.

PAUL HACKETT

Store demonstrasjoner i London

De som ikke støtter May sin brexit-plan, og heller ønsker en annen avstemning, skal demonstrere i Londons gater lørdag.

Ifølger NTB kan over en million brexit-motstandere delta på demonstrasjonen med krav om ny folkeavstemning.

En lignende demonstrasjon i oktober i fjor samlet omkring 700.000 demonstranter, og antallet kan overstige en million lørdag.

Tom Watson, lederen for Labour-partiet, skal tale på demonstrasjonen, som startet ved Park Lane og ender ved Parliament Square. Demonstrasjonstoget skal stanse opp utenfor Parlamentet og bli værende der for å protestere mot Mays brexit-forslag tidlig lørdag ettermiddag.

En underskriftskampanje som ber regjeringen avlyse prosessen om brexit har så langt samlet over millioner signaturer.

DYLAN MARTINEZ

HENRY NICHOLLS

Kan få utsatt fristen til 22. mai

I tillegg til støtte fra Parlamentet, må May få klarsignal fra John Bercow, som er Underhusets speaker, for å kunne presentere planen til en tredje avstemning. Dette til tross for at han har motforestillinger.

Bercow vil ikke tillate statsministeren å legge frem samme forslag gang på gang, helt til de folkevalgte stemmer slik regjeringen ønsker. Han mener det må en substansiell endring til før avtalen kan stemmes over igjen.

Storbritannia kan få brexit-fristen forlenget til 22. mai, men dette er kun dersom Underhuset godkjenner skilsmisseavtalen neste uke.

NTB skriver at May i brevet viser til at landet har flere muligheter, blant annet en forlengelse som da vil kreve at landet deltar i valg på EU-parlamentet i mai. Videre skriver May at landet kan trekke artikkel 50 og dermed avlyse brexit, men at det vil være å svikte brexit-folkeavstemningen. Storbritannia kan også forlate EU uten noen avtale.