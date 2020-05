Pakistan: To overlevde flystyrt

DNA-testing brukes for å identifisere de omkomne, opplyste helsedepartementet i provinsen Sindh lørdag. Minst 19 er så langt identifisert.

De to overlevende ble funnet tidlig i redningsarbeidet etter ulykken, som skjedde da flyet fra Pakistan International Airlines forsøkte å lande.

Etter flere landingsforsøk styrtet Airbus-maskinen i en trang gate i et boligstrøk i storbyen Karachi.

Minst fem hus skal være ødelagt, men det er bare kommet meldinger om tre skadde blant folk som befant seg i området. Redningsarbeidet pågår fortsatt.

Om bord på flyet var det 91 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer. Det var en stund håp om å finne flere overlevende, men alle som fortsatt var savnet, ble etter hvert funnet omkommet.

En av de to overlevende, ingeniøren Mohammad Zubair, forteller til nyhetsbyrået AP at det var kraftige rystelser i flyet rett før ulykken. Piloten advarte om at landingen kunne bli vanskelig.

Zubair sier dette er det siste han husker før han våknet opp i flyvraket etter styrten. Han klarte å krabbe bort fra røyk og flammer og ble deretter tatt hånd om og fraktet bort i en ambulanse.