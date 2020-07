Rettssaken etter Khashoggi-drapet har startet i Tyrkia

Blant de tiltalte er to av kronprins Mohammed bin Salmans tidligere medarbeidere.

Tyrkisk påtalemyndighet mener at Ahmed al-Asiri, som var Saudi-Arabias viseetterretningssjef, og Saud al-Qahtani, en av kronprinsens tidligere rådgivere, ledet operasjonen og ga ordre til teamet som utførte drapet. De 18 andre står tiltalt for å ha utført drapet, med «avskyelige intensjoner og tortur».

Khashoggi var selv saudiaraber og ble drept etter å ha gått inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å ordne med dokumenter som han trengte for å kunne gifte seg igjen.

Utenfor sto hans tyrkiske forlovede Hatice Cengiz og ventet. Da han ikke kom ut igjen, varslet hun tyrkiske myndigheter. Nå håper hun at rettssaken vil føre til at nye bevis kommer fram.

Kritisk til kronprinsen

Ifølge tiltalen ble Khashoggi kvalt til døde hvorpå kroppen ble partert. Levningene er aldri funnet.

Khashoggi var tidligere på god fot med den saudiarabiske kongefamilien, men han var kritisk til kronprinsen. I sine kommentarer i blant annet Washington Post rettet Khashoggi kraftig kritikk mot bin Salman, som nå anses å være den reelle lederen i Saudi-Arabia.

Det tyrkiske aktoratet har lagt ned påstand om livsvarig fengsel under særskilte strenge vilkår, som er lovens strengeste straff etter at Tyrkia avskaffet dødsstraff i 2002.

FN-rapportør til stede

Til stede under rettssaken er også FNs spesialrapportør for utenomrettslige drap, Agnès Callamard. Hun har gransket drapet og konkludert med at det var en utenomrettslig henrettelse som den saudiarabiske staten er ansvarlig for.

I Saudi-Arabia har det vært arrangert en lukket rettsprosess etter drapet. I desember oppga myndighetene at fem personer var dømt til døden. Deretter sa Khashoggis sønner at de tilga drapsmennene, noe som åpnet for at de kunne benådes. Verken al-Asiri eller al-Qahtani ble dømt i saken. Al-Qathani var ikke engang tiltalt, mens al-Asiri ble frikjent.

Callamard har beskrevet rettssaken som et spill for galleriet, der de som sto bak og de som lot drapet skje, deriblant kronprinsen, ikke ble utpekt.