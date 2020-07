– Russlands borgere har gjort sitt valg, og i tråd med den beslutningen, har jeg signert et dekret som offisielt skriver endringene inn i grunnloven, sier Putin.

I en folkeavstemning gikk 78 prosent inn for en pakke med endringer. Den viktigste er at Putins presidentperioder «nullstilles». Det betyr at han kan velges for ytterligere to seksårsperioder og kan bli sittende til 2036.

Før endringen kunne han ikke stilt på nytt når den inneværende perioden går ut i 2024. Da har han sittet tolv år sammenhengende, i tillegg til de drøyt åtte årene fra nyttårsaften 1999 til 2008. Mellom 2008 og 2012 var han statsminister, mens statsminister Dmitrij Medvedev rykket opp til presidentvervet.